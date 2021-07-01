Borsa kapalı mı 1 Temmuz 2021? Borsa açık mı? Borsa İstanbul çalışma saatleri!
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Borsa kapalı mı 1 Temmuz 2021? Borsa açık mı? Borsa İstanbul çalışma saatleri!

Borsa kapalı mı 1 Temmuz 2021? Borsa açık mı? Borsa İstanbul çalışma saatleri!
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Borsa kapalı mı 1 Temmuz 2021? sorusu dolar ve euronun seyrini takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Borsa İstanbul'da borsa açılış saati ve kapanış saati merak ediliyor. Ülkemizde ve dünyada piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için oldukça merak edilen borsa saat kaçta açılıyor? 2021 borsalar kaçta açılır, kapanır? Borsa ne zaman açılır? Borsa İstanbul açılış kapanış saatleri! Borsa hafta sonu açık mı?

Borsa kapalı mı? sorusunun yanıı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 1 Temmuz 2021 tarihinde borsa açık mı? Borsa İstanbul çalışma saatleri!

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ

Borsa İstanbul'da pay piyasaları sabah 09:30'da başlar ve 18:10'da biter. BİST'te, 2021 yılı çalışma takviminde resmi tatiler, dini ve milli bayramlarda işlem yapılamamaktadır.

BORSA KAPALI MI?

Borsa İstanbul resmi tatiller ve hafta sonları hizmet vermemektedir. Borsa hafta içi açıktır.

TarihResmi TatilDurum
1 Ocak 2021, CumaYeni Yıl TatiliKapalı
23 Nisan 2021, CumaUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2021, CumartesiEmek ve Dayanışma GünüKapalı
12 Mayıs 2021, ÇarşambaRamazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
13-14-15 Mayıs 2021, Perşembe-Cuma-CumartesiRamazan BayramıKapalı
19 Mayıs 2021, ÇarşambaAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
15 Temmuz 2021, PerşembeDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
19 Temmuz 2021, PazartesiKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
20-21-22-23 Temmuz 2021, Salı-Çarşamba-Perşembe-CumaKurban BayramıKapalı
30 Ağustos 2021, PazartesiZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2021, PerşembeCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2021, CumaCumhuriyet BayramıKapalı

TÜRKİYE'DE BORSA KAÇTA AÇILIYOR?

Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:

Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00

Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00

Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00

Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05

Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07

Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15

Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15

DÜNYA BORSALARI AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Dünyada yatırım yapan yatırımcıların hangi ülkede ne zaman işlem yapacağı kıtalara göre farklılık gösterir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları açılış kapanış saatleri şu şekildedir:Avrupa Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:Türkiye saati baz alınmıştır.

İngiltere: London İnternational Exchange : 10:00-18:30

Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30

Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30

İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30

Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30

Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30

İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30

İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30

İspanya Borsası : 11:00-19:30

Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30

Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20

Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55

İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20

Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25

Asya Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:Türkiye saati baz alınmıştır.

Çin Borsası : 04:30-11:00

Japonya Borsası : 04:00-10:00

Hong Kong Borsası : 04:30-11:00

Amerika Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

New York Borsası (NYSE) : 16:30-23:00

Nasdaq : 16:30-23:00

Kanada: Toronto Stock Exchange : 17:30-00:00

Döviz Piyasalarında İşlem Saati

Döviz piyasalarındaki işlem saatleri piyasa merkezlerine göre değişiklik gösterir. Döviz piyasaları Türkiye saati ile pazar günü 00:00'da, Sydney'de açılıp cuma günü 00:00'da New York Menkul Kıymet Borsası kapanış saatinde sonlanır.

Sidney/Avustralya : 00:00-08:00

Tokyo/Japonya : 02:00-11:00

Frankfurt/Almanya : 09:00-18:00

Londra/İngiltere : 10:00-19:00

New York/ABD : 15:00-00:00

RESMİ TATİLLERDE BORSA AÇIK MI?

15 Temmuz 2021, Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü(Kapalı)

19 Temmuz 2021, Pazartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

20-21-22-23 Temmuz 2021, Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma Kurban Bayramı(Kapalı)

30 Ağustos 2021, Pazartesi Zafer Bayramı (Kapalı)

28 Ekim 2021, Perşembe Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2021, Cuma Cumhuriyet Bayramı (Kapalı)

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Borsa kapalı mı 1 Temmuz 2021? Borsa açık mı? Borsa İstanbul çalışma saatleri! - Haberler
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