Borsa haftaya rekorla başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsa haftaya rekorla başladı

16.11.2020 10:01 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:05
Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,04 artarak 1.304,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,04 artarak 1.304,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Açılışta BIST 100 endeksi, 13,41 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 1.304,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,63 ile orman, kağıt, basım oldu.

Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan'ın atanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara ilginin arttığı görüldü. Dolar/TL'nin bir haftada yüzde 11,5 değer kaybetmesinin de desteğiyle Borsa İstanbul'da işlem hacmi rekorları kırılarak, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.303,81 puan görüldü.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,54 değer kazanırken, haftayı da bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,33 artışla 1.291,29 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Türk lirası varlıklarda görülen pozitif seyrin devam edebileceğini ifade etti.

Bugün Asya'da açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesinin ardından yurt içinde bütçe dengesi ve yurt dışında ABD'de New York Fed sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

İlgili Haberler

Borsa günü rekorlarla kapattı
Borsa günü rekorlarla kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamaları sonrası Borsa İstanbul'dan 4 rekor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamaları sonrası Borsa İstanbul'dan 4 rekor
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Abdülhamit Gül Mustafa Varank Berat Albayrak Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Timur Selçuk Didem Soydan Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Lance Stroll Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Yangın Vaniköy Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa haftaya rekorla başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 10:09:49. #1.15#
title