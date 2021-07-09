Boluspor, 2 futbolcuyu renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Talha Erdoğan ile 3 yıllık, Abdurrahim Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Talha Erdoğan ile 3 yıllık, Abdurrahim Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor, geçen sezon Eskişehirspor forması giyen orta saha oyuncusu Talha Erdoğan ile 3 yıllık, geçen sezon Bandırmaspor'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi Trabzonspor'un elinde olan defans oyuncusu Abdurrahim Dursun ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2 futbolcunun transferiyle ilgili kulübün tesislerinde düzenlenen imza törenine Boluspor Başkanı Abdullah Abat ve yöneticiler katıldı. Talha Erdoğan ve Abdurrahim Dursun sözleşmelere imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük