BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Riyad ve Aden'i ziyaret edecek
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BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Riyad ve Aden'i ziyaret edecek

05.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:23
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Riyad ve Aden'i ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in kısa süre içinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Yemen'in geçici başkenti Aden'e ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in kısa süre içinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Yemen'in geçici başkenti Aden'e ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

BM Yemen Özel Temsilcisinin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Griffiths'in, birkaç gün içinde Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve yeni hükümeti ziyaret için Riyad ve Aden'e gideceği ifade edildi.

Açıklamada, Griffiths'in önce Riyad'da Cumhurbaşkanı Hadi ve Suudi Arabistan yetkililerini, ardından Aden'de Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ve hükümet üyelerini ziyaret edeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Griffiths'in söz konusu ziyaretlerinin Yemen'de yeni hükümetin kurulması ve Aden Havaalanı'ndaki patlamaların ardından gerçekleşecek olmasına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Hadi ile pek çok hükümet yetkilisi, ülkeyi, koalisyon güçlerinin Husilere karşı operasyon başlattığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yönetiyor.

Aden Havalimanı'ndaki saldırı

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana gelmişti.

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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