BM Yardım Konvoyu Suriye'ye Geçiş Yaptı
BM yardım konvoyu Suriye'ye geçiş yaptı Birleşmiş Milletler tarafından 8 tırlık yardım konvoyu Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptıKİLİS - Birleşmiş Milletler tarafından 8 tırlık yardım konvoyu Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.
BM yardım konvoyu Suriye'ye geçiş yaptı
Birleşmiş Milletler tarafından 8 tırlık yardım konvoyu Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı
KİLİS - Birleşmiş Milletler tarafından 8 tırlık yardım konvoyu Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.
Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden, BM tarafından Suriyeli plakalı tırlara yüklenen yardımlar, BM araçlarının eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Yardım malzemelerinin Halep'te ve çevresindeki Suriyelilere ulaştırılacağı öğrenildi.