BM yardım konvoyu Suriye'ye geçiş yaptı

Birleşmiş Milletler tarafından 8 tırlık yardım konvoyu Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı

KİLİS - Birleşmiş Milletler tarafından 8 tırlık yardım konvoyu Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden, BM tarafından Suriyeli plakalı tırlara yüklenen yardımlar, BM araçlarının eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Yardım malzemelerinin Halep'te ve çevresindeki Suriyelilere ulaştırılacağı öğrenildi.