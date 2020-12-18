BM kuruluşları Güney Sudan'daki açlık krizi nedeniyle alarmda
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BM kuruluşları Güney Sudan'daki açlık krizi nedeniyle alarmda

18.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:26
BM kuruluşları Güney Sudan'daki açlık krizi nedeniyle alarmda

Birleşmiş Milletler (BM) örgütleri, Güney Sudan'da çatışmaların görüldüğü bazı bölgelerin insani yardıma açılması çağrısı yaparak aksi durumda açlıktan dolayı büyük bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) örgütleri, Güney Sudan'da çatışmaların görüldüğü bazı bölgelerin insani yardıma açılması çağrısı yaparak aksi durumda açlıktan dolayı büyük bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FOA), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından ülkedeki gıda güvenliğine ilişkin hazırlanan raporda, Jonglei eyaletinin Pibor bölgesinde gıda ürünlerinin tükendiği ve binlerce kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

"Güvenlik sorunu, yeni tip koronavirüs salgını, ekonomik kriz ve sellerin etkisi yüksek seviyedeki açlığın itici gücü." denilen raporda, insanların hayatlarının kurtarılması için bölgeye acilen yardım götürülmesi gerektiği ifade edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen FOA Güney Sudan Temsilcisi Meshack Malo, tüm taraflara çatışmayı durdurması ve felaket yaşanmadan bölgeye insani yardım erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.

UNICEF Güney Sudan Temsilcisi Mohamed Ayoya ise kötü beslenen çocukların ölmesini engellemek için acil müdahaleye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Raporda, ekim ve kasım ayları arasında 6,5 milyon Güney Sudanlının gıda güvensizliği içinde olduğu belirtilirken, bu rakamın 2021 yılı içerisinde 7,24 milyona çıkabileceği aktarıldı.

İç savaş bitmesine rağmen bazı bölgelerde etnik gruplar arasındaki çatışmaların devam ettiği ülkede, ekonomik kriz, salgın ve sellerin olumsuz etkileri hayatı daha çok zorlaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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