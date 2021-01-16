Bitlis'te üzerinde uyuşturucu bulunan kişi hakkında adli işlem başlatıldı
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Bitlis'te üzerinde uyuşturucu bulunan kişi hakkında adli işlem başlatıldı

16.01.2021 20:07 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:10
Bitlis'te üzerinde uyuşturucu bulunan kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde M.O.N. yönetimindeki aracı durdurdu.

M.O.N'nun üst aramasında 2 parça halinde 962 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

M.O.N. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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