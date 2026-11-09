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Bitcoin neden 74 bin doların altına indi?

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Bitcoin neden 74 bin doların altına indi?
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Bitcoin'in Ağustos ortasından bu yana ilk kez 74 bin doların altına inmesiyle kripto piyasasında 155 binden fazla yatırımcının kaldıraçlı pozisyonu zorla kapatıldı. Toplam piyasa değeri bir günde 80 milyar dolardan fazla eridi ve 2,5 trilyon doların altına indi.

Bitcoin (BTC) 9 Kasım sabahı 73 bin 500 dolara kadar düşerek Ağustos ortasından bu yana en düşük seviyesini gördü. Fiyat sonrasında toparlansa da günlük ve haftalık bazda kayıpta kaldı.

Son 24 saatte 155 binden fazla yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi ve tasfiyelerin toplamı 1 milyar doları aştı. Bunun yaklaşık 930 milyon doları yükseliş yönlü pozisyonlardan geldi.

EN BÜYÜK KAYIP ETHEREUM'DA

Tasfiyelerde Ethereum (ETH) pozisyonları yaklaşık 455 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bitcoin pozisyonlarındaki tasfiye yaklaşık 278 milyon dolar oldu. Tek seferdeki en büyük tasfiye 50 milyon dolara yakın bir ETH pozisyonunda yaşandı.

ETH 2100 doların altına inerek Ağustos ortasından bu yana ilk kez 2000 dolar sınırına yaklaştı. XRP 1,06 dolara kadar geriledi. Pi Network'ün PI tokenı ise tüm zamanların en düşük seviyesine indi.

PİYASA DEĞERİ 2,5 TRİLYON DOLARIN ALTINDA

Toplam kripto piyasa değeri bir günde 80 milyar dolardan fazla düşerek 2,47 trilyon dolara geriledi. Bitcoin'in piyasa payı yüzde 60'ın üzerinde kaldı.

Düşüşte ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden süren çıkışlar ve ABD ile İran arasındaki görüşmelerin tıkanması etkili oldu. Analist Ali Martinez Bitcoin'in 200 günlük ortalamasını korumasının toparlanmaya destek olabileceğini belirtti. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,8 değer kaybeden Bitcoin 74 bin 500 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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