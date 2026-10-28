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Bitcoin şirketi yapay zeka için yatırım aldı

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Bitcoin şirketi yapay zeka için yatırım aldı
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Bitcoin madenciliğine yönelik hizmetler sunan Luxor, yapay zeka faaliyetlerini büyütmek için 16 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladı. Şirket, bulut platformunu genişletmeyi, donanım tedarikini artırmayı ve işlem gücü ticaretini geliştirmeyi planlıyor.

Yatırım turuna CMT Digital öncülük etti. Madencilik cihazı üreticileri Canaan ve MicroBT'nin yanı sıra Halo, Steelhead ve bireysel yatırımcılar da tura katıldı. Finansman, şirkete yeni sermaye girişinin yanında mevcut hisselerin satışını da kapsıyor.

LUXOR YAPAY ZEKA HİZMETLERİNİ BÜYÜTECEK

Luxor, kaynakları bulut platformunun kapasitesini artırmak ve yapay zeka donanımı faaliyetlerine işletme sermayesi sağlamak için kullanacağını açıkladı. Mühendislik ve satış ekiplerine yeni çalışanlar alınması da planlar arasında bulunuyor.

Şirket, Bitcoin madencileri için geliştirdiği donanım tedarik hizmetlerini grafik işlemcileri ve yapay zeka sunucularını da kapsayacak şekilde genişletti. Böylece madencilik cihazlarının yanında, yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak için gereken ekipmanların teminine de aracılık ediyor.

Yeni yatırım, eylülde duyurulan Luxor AI biriminin ardından geldi. Bu birim, şirketin madencilik alanında oluşturduğu enerji, donanım, yazılım ve ticaret hizmetlerini yapay zeka ile yüksek performanslı hesaplama pazarına taşıyor.

LUXOR İŞLEM GÜCÜ TİCARETİNİ GENİŞLETECEK

Luxor'un büyütmek istediği bir diğer alan, bilgi işlem kapasitesine dayalı finansal işlemler. Şirketin tezgah üstü işlem birimi, işlem gücünün kiralanma fiyatlarını izleyen endekslere bağlı, nakit uzlaşmalı opsiyonlar ve vadeli sözleşmeler sunuyor. Bu araçlar, kiralama fiyatlarındaki değişime karşı korunmak için kullanılabiliyor.

Luxor'un kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi Nick Hansen, madencilikte kullanılan enerji sahalarının, sermayenin ve işletmelerin artık yapay zekaya da hizmet verdiğini belirtti. Şirket, yatırımcılarıyla donanım, enerji ve sermaye tedarikinde de birlikte çalışmayı hedefliyor.

Mevcut faaliyetler de bu genişlemeye temel oluşturuyor. Şirketin açıklamasına göre donanım birimi bugüne kadar 1 milyar dolarlık madencilik cihazının ticaretini gerçekleştirdi. Bulut platformunda ise eylül itibarıyla yıl başından bu yana 1,8 milyon iş yükü işlendi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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