Bitcoin devinden rekor kazanç

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Nasdaq'ta işlem gören ve rezervinde Bitcoin (BTC) biriktiren Strive, üçüncü çeyrekte 509 milyon dolar net kâr açıkladı. Kârın kaynağı, şirketin elindeki Bitcoin'in değer kazanması oldu.

Strive, çeyrekte satmadığı Bitcoin için 533,7 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanç kaydetti ve bu tutar net kârı da aştı. Yatırım danışmanlığı ve tıbbi cihaz işlerinden gelen faaliyet gelirleri 2,7 milyon dolarda kalırken faaliyet giderleri 38,7 milyon dolara ulaştı.

İmtiyazlı hisseler için ayrılan 34,2 milyon dolarlık temettü düşüldüğünde adi hisse sahiplerine kalan kâr 474,8 milyon dolar oldu. Yılın ilk dokuz ayında ise adi hisse sahiplerine 88,4 milyon dolar net zarar düştü.

EKİMDE 15 BİNDEN FAZLA BİTCOİN ALDI

Strive, üçüncü çeyrekte ortalama 78 bin 900 dolar maliyetle 8136 Bitcoin aldı ve eylül sonunu 28 bin Bitcoin ile kapattı. Ekimde 15 bin 124 Bitcoin daha alan şirketin rezervi 43 bin 124 Bitcoin'e ulaştı. Rezervin piyasa değeri yaklaşık 3,25 milyar dolara karşılık geliyor.

Bu miktarla halka açık şirketler arasında dördüncü sırada yer alan şirket, ikinci sıradaki Metaplanet'e yetişmek için 876 Bitcoin'e ihtiyaç duyuyor. Şirketin CEO'su Matt Cole, eylülde yıl sonuna kadar ikinci sıraya yükselmenin olasılık dışı olmadığını söylemişti.

İMTİYAZLI HİSSEDEN 609 MİLYON DOLAR TOPLADI

Strive, ekimde yıllık yüzde 15 temettü ödeyen SATS adlı sürekli imtiyazlı hisselerinden 7 milyon adet sattı ve yaklaşık 609 milyon dolar net gelir elde etti. Şirket ardından bu hisseler için 1 milyar dolarlık yeni bir satış programı başlattı.

Şirketin hisse başına Bitcoin miktarındaki artışı ölçtüğü "Bitcoin getirisi" üçüncü çeyrekte yüzde 18,5, yılbaşından bu yana yüzde 63,2 oldu. Cole, X'teki paylaşımında "Strive'da aşılması gereken çıta Bitcoin'dir." ifadesini kullandı ve imtiyazlı hisselerin ortaklara Bitcoin'in üzerinde getiri sağlamaya yardımcı olacağını savundu.

Şirket ayrıca bankacılık, aracı kurum hizmetleri, merkeziyetsiz finans (DeFi), reasürans ve tokenizasyon alanlarındaki fırsatları incelediğini açıkladı. Strive'ın risk direktörü Jeff Walton, büyük fırsatların bir kısmını geleneksel finansa açılmakta ve Bitcoin ya da kripto paralarla bağlantısı olmayan getiri bulmakta gördüklerini söyledi.

Kâr açıklamasına rağmen Strive hisseleri dün işlemlerin ilk saatlerinde yüzde 2 civarında düşüşle 20,20 dolara geriledi. Hisse son bir ayda yüzde 31'den fazla değer kaybederken Bitcoin'deki düşüş aynı dönemde yüzde 12 civarında kaldı.