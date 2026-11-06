ABD verisi kriptoda Fed endişesini artırdı

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Güçlü istihdam verisi, ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki faiz artırımı baskısını artırdı. Tahmin piyasalarında aralık toplantısında faiz artırımı ihtimali veriden önce yüzde 67 seviyesindeydi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de 6,3 baz puan artarak yüzde 4,898'e çıktı.

Sağlam iş piyasası, Fed'in sıkı para politikasını ekonomiye zarar vermeden sürdürebileceğine işaret ediyor. Daha yüksek faiz beklentisi, Bitcoin gibi riskli varlıklar için genellikle olumsuz kabul ediliyor.

İSTİHDAM BEKLENTİNİN ÜÇ KATINA ÇIKTI

ABD Çalışma Bakanlığı, ekimde tarım dışı istihdamın 165 bin kişi arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi 59 bin ile 70 bin arasındaydı. İşsizlik oranı da yüzde 4,2 olan beklentinin altında kalarak yüzde 4,1'e indi.

Önceki iki ayın rakamları da yukarı yönlü düzeltildi. Ağustos verisi 133 binden 186 bine, eylül verisi 29 binden 60 bine çıkarıldı. Saatlik ortalama kazançlar ekimde aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,1 arttı.

BİTCOİN 76 BİN DOLARIN ALTINDA KALDI

Bitcoin, verinin açıklandığı 16.30'da 76 bin 100 dolar civarındaydı. Veri sonrası 75 bin 600 dolara gerileyen Bitcoin, 76 bin dolara yaklaşsa da bu seviyenin üzerine çıkamadı ve satış 75 bin 500 dolara kadar uzandı. Kripto paralar, ABD ara seçimlerinin ardından teknoloji hisselerinde yaşanan sert satış nedeniyle zaten baskı altındaydı.

Son 24 saatte kripto piyasasında 1,17 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi, bunun 1,02 milyar dolarlık kısmı yükseliş yönlü pozisyonlardan geldi. Yayım sırasında Bitcoin yüzde 5 kayıpla 75 bin 629 dolardan, Ethereum yüzde 6,7 kayıpla 2 bin 229 dolardan işlem görüyor.