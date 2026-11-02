Bitcoin devi alımlara yeniden başladı

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Şirket, 26 Ekim-1 Kasım döneminde 811 BTC satın aldı. Bitcoin başına ortalama maliyet, ücret ve giderler dahil 80 bin 846 dolar oldu. Böylece önceki hafta yeni Bitcoin almayan Strategy, birikim programına yeniden döndü.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan bildirime göre şirketin elindeki Bitcoinlerin toplam alım maliyeti 64,08 milyar dolara çıktı. Tüm rezervin Bitcoin başına ortalama maliyeti ise 75 bin 451 dolar olarak açıklandı. Son alımın birim maliyeti, şirketin genel ortalamasının üzerinde kaldı.

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, pazar günü paylaştığı Bitcoin alım grafiğiyle yeni işlem sinyali vermişti. Şirketin açıklaması, bu işaretin ardından gerçekleşen alımın miktarını ve finansmanını netleştirdi.

HİSSE SATIŞINDAN GELEN PARA İKİYE AYRILDI

Bitcoin alımı, MSTR koduyla işlem gören A sınıfı adi hisselerin satışından sağlanan gelirle finanse edildi. Strategy, ilgili dönemde 1 milyon 178 bin 552 hisse satarak komisyonlar düşüldükten sonra yaklaşık 164 milyon dolar elde etti.

Bu tutarın 65,5 milyon doları Bitcoin alımına giderken, kalan 98,5 milyon dolar şirketin genel amaçlarla kullanabildiği nakit hesabına aktarıldı. Böylece hisse satışından gelen paranın tamamı kripto varlık alımına yönlendirilmedi.

Şirket aynı hafta yaklaşık 2,1 milyon adet STRC imtiyazlı hissesini 208,2 milyon dolara geri aldı. Bu işlem için genel amaçlı nakit hesabındaki kaynaklar kullanıldı. Geri alımın tutarı, yeni Bitcoin alımına harcanan miktarın üç katını aştı.

DOLAR VARLIKLARI 4,9 MİLYARI BULDU

Strategy'nin 1 Kasım itibarıyla temettü ve borç faizi ödemelerini desteklemek için tuttuğu dolar rezervi 4,79 milyar dolar oldu. Genel amaçlı nakit hesabında ise 132,7 milyon dolar bulunuyordu. İki kalemin toplamı yaklaşık 4,9 milyar dolara ulaştı.

Şirket, aynı dönemde imtiyazlı hisselerin temettü ödemeleri için dolar rezervinden 43,4 milyon dolar kullandı. Böylece haftalık işlemler, Bitcoin alımının yanı sıra hisse geri alımları, nakit yönetimi ve temettü ödemelerini de kapsadı.