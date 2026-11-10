BlackRock: Büyük Bitcoin yatırımcıları güvenlik için bizi tercih ediyor

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BlackRock'ın dijital varlıklar başkanı Robbie Mitchnick, büyük Bitcoin sahiplerinin coinlerini şirketin iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonunun paylarına çevirme hızının rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Mitchnick, "Şu an, şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek seviye." dedi.

Mitchnick, yatırımcıların gösterdiği gerekçeler arasında en önemlisinin güvenlik ve iç huzuru olduğunu belirtti. Takas talebinin sürekli arttığını söyleyen Mitchnick, ağustosta bu tür işlemlerin 5 milyar doları aştığını açıklamıştı.

BİTCOİNLER SATILMADAN IBIT'E AKTARILIYOR

Bu işlemlerde yatırımcılar Bitcoin'lerini satmadan bir aracı kurum üzerinden fona teslim ediyor ve karşılığında yeni çıkarılan IBIT payları alıyor. BlackRock bu işlemler için Galaxy Digital, Talos ve Virtu ile çalışıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin ve Ethereum (ETH) fonlarına nakit yerine doğrudan kripto parayla giriş yapılmasına 29 Temmuz 2025'te izin vermişti. BlackRock'ın asgari işlem tutarı yaklaşık 30 milyon dolardan 1-2 milyon dolar aralığına indi.

Bitcoin'in bu yolla IBIT paylarına çevrilmesi genellikle sermaye kazancı vergisi doğuran bir satış sayılmıyor. Bu durum yatırımcının koşullarına göre değişebiliyor.

Bu tür takaslar fon girişi olarak sayılsa da piyasadan yeni Bitcoin alınmasını sağlamıyor. IBIT'in elinde 6 Kasım itibarıyla yaklaşık 60,4 milyar dolar değerinde 795 bin 921 BTC bulunuyor.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 6 Kasım'da sona eren haftada 1,28 milyar dolar çıktı. Bu çıkışın 1,21 milyar dolarlık kısmı IBIT'ten gerçekleşti.

FRANSA'DA 77 KRİPTO SALDIRISI

Mitchnick ağustostaki açıklamasında, "İnsanlar dış dünyada kaçırma, fidye ya da saklama hataları gibi olayların yaşandığını görüyor." demişti. Mitchnick, büyük Bitcoin sahiplerinin çoğunun coinlerini bir borsada tutmanın riskini Binance saldırısından önce de bildiğini söyledi.

Fransız makamları bu yıl şimdiye kadar kripto paralarla bağlantılı 77 adam kaçırma, gasp ve ev baskını kaydetti. Bu sayı 2025'in tamamındaki vakaları geride bıraktı.