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Bitcoin 80 bin dolarda talep arıyor

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Bitcoin 80 bin dolarda talep arıyor
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Bitcoin, ABD ara seçimleri sonrası 80 bin dolar civarına toparlansa da yükselişin büyük bölümü short pozisyonların kapanmasından geldi. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine çarşamba günü yalnızca 74 milyon dolarlık giriş oldu.

Bitcoin, Demokratların ABD ara seçimlerinde büyük zafer kazandığına dair haberlerin ardından çarşamba sabahı Asya işlemlerinde kısa süreli düştü. Ardından toparlanan fiyat, 80 bin dolar civarındaki kazançlarını büyük ölçüde korudu. Binance'in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), X'te yaptığı paylaşımda "Bitcoin dayanıklı" ifadesini kullandı.

Ancak CoinDesk'in değerlendirmesine göre yükselişte iki önemli unsur eksik kaldı. Piyasaya yeni kaldıraç girmedi ve spot talep zayıf seyretti.

ETF girişleri zayıf kaldı

SoSoValue verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri çarşamba günü yalnızca 74 milyon dolarlık yatırım çekti. Fonlardan haftanın ilk iki işlem gününde 400 milyon doları, geçen ay ise 500 milyon doları aşan çıkış yaşanmıştı.

ABD'li yatırımcıların talebini ölçen Coinbase Premium göstergesi de negatif bölgede kaldı. Bu gösterge, geçmişte kalıcı yükseliş dönemlerinde pozitif seyrediyordu.

Coinglass verilerine göre Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı 53,4 milyar dolar civarında yatay seyretti. Son 24 saatte kripto piyasasında 450 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye edildi. Bunun 300 milyon doları Bitcoin'den geldi ve bu, 21 Eylül'den bu yana en yüksek seviye oldu.

Marex analistleri, Bitcoin'in düşen tahvil faizleri, zayıflayan dolar ve ucuzlayan petrolle yeniden 80 bin dolara çıktığını belirtti. Analistlere göre yükselişin ilk ayağını short pozisyonlar taşıdı. İkinci ayak için ise spot girişlere ve daha sağlıklı bir türev piyasa yapısına ihtiyaç var.

ABD istihdam verisi açıklandı

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları Türkiye saatiyle 16.30'da açıklandı. Başvurular 197 bin olan beklentinin altında kalarak 189 bin oldu. Devam eden başvurular ise 1 milyon 718 bin olarak kaydedildi.

Hindistan merkezli kripto borsası Giottus'un CEO'su Vikram Subburaj, mevcut hareketin güçlü bir onay gelene kadar rahatlama rallisi olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Subburaj, yatırımcılara sert hareketlerin peşinden koşmamalarını, pozisyonlarını artırmadan önce ETF akışlarını ve ABD işgücü piyasası verilerini izlemelerini tavsiye etti.

Yayım sırasında Bitcoin 79.700 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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