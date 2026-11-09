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Bitcoin Strategy'nin maliyet seviyesinde

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Bitcoin Strategy'nin maliyet seviyesinde
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Bitcoin 73 bin 500 dolar dolayına kadar gerileyerek Strategy'nin ortalama alış maliyetinin altına indi. Michael Saylor'un paylaştığı alım grafiği şirketin yeni bir alım yapıp yapmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Strategy, Bitcoin (BTC) başına ortalama 75 bin 451 dolarlık maliyetle 849 bin 327 BTC tutuyor. Şirket 1 Kasım itibarıyla bu BTC'ler için toplam 64,08 milyar dolar ödedi.

Bitcoin düşüşün ardından toparlanarak bu maliyetin çevresine döndü. Fiyat maliyet seviyesine gelince şirketin altı yıldır biriktirdiği BTC'lerdeki kâr neredeyse sıfırlandı.

SAYLOR'DAN YENİ ALIM İŞARETİ

Strategy'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, X hesabından şirketin Bitcoin alım grafiğini 'Noktaları birleştirmek' notuyla paylaştı. Grafikte şirketin BTC'lerinin değeri 64,44 milyar dolar olarak görünüyordu.

Saylor'un bu tür paylaşımlarının ardından şirket genellikle ertesi gün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimle yeni alımını duyuruyor. Paylaşım tek başına alım yapıldığını göstermiyor. Saylor 26 Temmuz'da da benzer bir grafik paylaşmıştı ve şirket o hafta Bitcoin almamıştı.

Strategy'nin son alımı 26 Ekim ile 1 Kasım arasındaki 811 BTC oldu. Şirket bu alım için yaklaşık 65,5 milyon dolar ödedi ve Bitcoin başına ortalama 80 bin 846 dolar verdi.

PETER SCHİFF'TEN ALAYCI TEBRİK

Altın savunucusu ve Bitcoin eleştirmeni Peter Schiff, Strategy'nin altı yıllık alımlarının ardından maliyet sınırına gelmesiyle alay etti. Schiff, Saylor'un daha önce öngördüğü yaklaşık yüzde 30'luk yıllık getirinin gelmediğini savundu. Schiff aynı dönemde altına yatırım yapılsaydı paranın ikiye katlanacağını da öne sürdü.

Endeks şirketi MSCI'ın dijital varlık hazinesi tutan şirketlerin endekslerde kalıp kalmayacağına dair kararını 11 Kasım'da açıklaması bekleniyor. Strategy endeks fonlarının elinde yaklaşık 13 milyon MSTR hissesi bulunduğunu tahmin ediyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,4 değer kaybeden Bitcoin 74 bin dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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