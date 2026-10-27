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Bitcoin'in geleceğine yapay zeka itirazı

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Bitcoin'in geleceğine yapay zeka itirazı
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Teknoloji yatırımcısı Jason Calacanis, Bitcoin'in gelecek 12 ayda 57 bin doları yeniden sınayacağını savundu. ETF çıkışlarını uyarı olarak gören Calacanis, yapay zekanın yatırımcılar için daha güçlü bir çekim alanı oluşturduğunu ileri sürdü.

Calacanis, X hesabındaki paylaşımında Bitcoin'in bir daha tüm zamanların en yüksek seviyesini aşamayacağını da iddia etti. Görüşünü, Bitcoin sahibi olmaya yönelik toplumsal ilginin zayıfladığı ve sermayenin başka teknolojilere yönelebileceği düşüncesine dayandırdı.

BİTCOİN İLE YAPAY ZEKAYI KARŞILAŞTIRDI

Yatırımcıya göre Bitcoin'in önceki yükselişlerinde, varlığa sahip olmamanın fırsat kaçırmak gibi görülmesi önemli rol oynadı. Calacanis, bu etkinin azaldığını ve yatırımcıların artık Bitcoin dışında seçeneklere yönelebildiğini savundu.

Yapay zekanın daha fazla kullanım alanı ve ekonomik değer yarattığını öne süren Calacanis, Bitcoin'i ağırlıklı olarak değer saklama işlevi üzerinden eleştirdi. ETF'lerden para çıkışının devam edeceğini de ileri sürdü. Bu değerlendirmeler, yatırımcının geleceğe ilişkin beklentisini yansıtıyor.

ETF'LERDE SON İŞLEM GÜNÜ GİRİŞ GÖRÜLDÜ

Fon verileri, son günlerde akışların tek yönde ilerlemediğini gösteriyor. Farside Investors verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 22 ve 23 Ekim'de toplam 773,5 milyon dolar net çıkış oldu. Ancak 26 Ekim'de fonlara 110,3 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Son işlem günündeki girişin tamamı BlackRock'ın IBIT fonundan geldi. Bu tutar önceki iki seanstaki çıkışı karşılamasa da ETF'lerin kesintisiz para kaybettiği bir görünüm bulunmuyor.

Calacanis, Bitcoin'e yönelik eleştirisine rağmen kripto varlıklardan tamamen uzaklaşmış değil. Ayrı bir paylaşımında, yapay zeka ağı Bittensor'un tokenı TAO'yu tuttuğunu açıkladı. Ağın yapay zekayı büyütmeye odaklanmasını beğendiğini belirtti.

Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 79 bin 934 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki kayıp yaklaşık yüzde 0,67 düzeyinde bulunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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