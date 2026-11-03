Avrupa'da milyon dolarlık kripto kaybı

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ZachXBT'nin bulgularına göre şüpheli çekimler 1 Kasım'da birden fazla merkezi kripto borsası hesabından yapıldı. Hesaplardan çıkan varlıklar, dolar değerini izleyen USDC ve USDT'den oluşuyordu. Araştırmacı, bu fonların ardından başka kripto varlıklara dönüştürüldüğünü ve farklı ağlara taşındığını belirtti.

Olay henüz ilgili kuruluşun veya borsaların kamuya açık bir açıklamasıyla doğrulanmış değil. Hesaplara nasıl erişildiği ve şüpheli çekimlerin hangi yöntemle gerçekleştirildiği de netleşmedi. ZachXBT, paylaşımında kaybı kesinleşmiş bir bilanço yerine şüpheli hırsızlık olarak tanımladı.

FONLAR ETHEREUM VE MONERO'YA ÇEVRİLDİ

Araştırmacının takibine göre USDC'nin bir bölümü Ethereum'a dönüştürüldü. Fonlar, hızlı kripto takası sağlayan WellWallet ve Kyrrex gibi hizmetlerden geçirildi. Bir bölümünün ise Wagyu üzerinden Monero'ya çevrildiği belirtildi.

Monero, işlem ayrıntılarını gizleyen yapısıyla para hareketlerinin dışarıdan izlenmesini zorlaştırıyor. Farklı blok zincirleri arasında yapılan transferler de fonların takibine yeni aşamalar ekliyor. ZachXBT, son 24 saatte bu dönüşüm ve transferlerin yoğun biçimde sürdüğünü aktardı.

ZACHXBT LAZARUS BAĞLANTISI GÖRMÜYOR

Şüpheli işlemleri yapan kişinin veya grubun kimliği henüz belirlenmedi. ZachXBT, buna karşılık para aklama göstergelerine dayanarak olayın Kuzey Kore bağlantılı Lazarus grubunun işi olmadığı konusunda yüksek güven duyduğunu söyledi. Bu değerlendirme, saldırganın kimliğinin tespit edildiği anlamına gelmiyor.

Araştırmacı, şüpheli hırsızlıkla ilişkilendirdiği 11 cüzdan adresini de yayımladı. Kuruluşun kimliği, etkilenen borsalar ve hesaplara erişim yöntemi açıklanmadığı için olayın kapsamı henüz tam olarak bilinmiyor.