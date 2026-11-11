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Eski Ripple yöneticisi neredeyse tüm kriptolarını sattı

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Eski Ripple yöneticisi neredeyse tüm kriptolarını sattı
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Ripple'ın eski teknoloji direktörü David Schwartz, elindeki kripto paraların neredeyse tamamını sattığını açıkladı. Schwartz'ın varlıkları 1500 Bitcoin'den 1 Bitcoin'e, 26 milyon XRP'den 3 milyon XRP'ye geriledi.

XRP Ledger'ın tasarımcılarından David Schwartz, X'teki paylaşımında kripto para varlıklarının büyük bölümünü elden çıkardığını söyledi. Schwartz, "Riskten çok rahatsızım ve sahip olduğum dijital varlıkların neredeyse tamamını sattım." dedi.

Schwartz'ın açıklamasına göre XRP varlığı en yüksek seviyesi olan yaklaşık 26 milyondan 3 milyona indi. Bitcoin (BTC) varlığı yaklaşık 1500'den 1'e, Ethereum (ETH) varlığı ise yaklaşık 40 binden 6'ya geriledi.

2025'TE 2,5 MİLYON XRP SATTI

Schwartz, 2025'te yaklaşık 2,5 milyon XRP sattığını ve bu satışlar için yaklaşık 1,7 milyon dolar sermaye kazancı vergisi ödediğini belirtti. Satılan tokenlerin çoğu 2020 ve 2023'te kendisine verilmişti.

Schwartz, her XRP satışının en az 30 gün önceden bir avukatla hazırlanan yazılı bir plana göre yapıldığını söyledi. Bu yöntemle kamuya açık olmayan bilgiyle işlem yaptığı yönündeki suçlamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Schwartz, temmuzda da eşiyle birlikte her yeni rekorda varlıklarının bir bölümünü satma kararı aldıklarını açıklamıştı. Uzun süredir XRP almadığını da ekledi.

XRP BİR YILDA YARI DEĞERİNİ KAYBETTİ

Satışlar, XRP'nin son bir yılda değerinin yarısından fazlasını kaybettiği bir dönemde gündeme geldi. XRP sahiplerinin bir bölümü, fiyat düşerken Ripple yöneticilerinin varlıklarını azaltmasını eleştirdi.

Schwartz, Ripple'dan açıklama bekleyen kullanıcılara "Size söylemediğimiz gizli bir plan yok." yanıtını verdi. Schwartz'a göre XRP'nin fiyatı büyük ölçüde genel piyasanın yönünü izliyor.

Schwartz, "XRP Ledger'ın başarılı olduğu ama XRP'nin bu değerin önemli bir kısmını alamadığı bir dünyaya varacağımıza inanmak gerçekten zor." dedi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,5 değer kaybeden XRP 1,06 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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