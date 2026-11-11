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Bitcoin ve Ethereum ağustostan bu yana en düşük seviyede

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Bitcoin ve Ethereum ağustostan bu yana en düşük seviyede
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Lider kripto para Bitcoin ve en büyük altcoin Ethereum, ağustostan bu yana en düşük seviyelerine geriledi. İki kripto para da yıla göre değer kaybında, Ethereum'un yılbaşından bu yana kaybı Bitcoin'inkinin yaklaşık iki katına ulaştı.

Piyasa değerine göre en büyük kripto para Bitcoin (BTC), salı günü 72 bin 600 dolara kadar geriledi ve 21 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Yıla 87 bin 500 dolardan başlayan Bitcoin, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti.

Bitcoin, Ekim 2025'te gördüğü 126 bin 300 dolarlık rekorun yüzde 41 altında bulunuyor. Kripto para, 21 Ekim'de gördüğü 84 bin 900 dolarlık son bir ayın zirvesinden bu yana da yüzde 13 geriledi.

ETHEREUM'UN KAYBI İKİ KATI

En büyük altcoin Ethereum (ETH) ise aynı gün 2003 dolara inerek 19 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Yıla 2967 dolardan başlayan Ethereum'un yılbaşından bu yana kaybı yüzde 30'u aştı.

Ethereum, Ağustos 2025'te gördüğü 4956 dolarlık rekorun yüzde 58 altında işlem görüyor. Ethereum'un Bitcoin cinsinden değeri de 0,0275 BTC'ye inerek 2 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bir yıl önce Bitcoin 106 bin dolardan, Ethereum 3566 dolardan işlem görüyordu. O tarihten bu yana Bitcoin yüzde 30, Ethereum yüzde 42 değer kaybetti.

BİTCOİN FONLARINDAN 1,28 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 2-6 Kasım haftasında 1,28 milyar dolar, spot Ethereum ETF'lerinden 365 milyon dolar net çıkış yaşandı. Salı günü tasfiye edilen kaldıraçlı pozisyonlarda 252 milyon dolarla Ethereum, 200 milyon dolara yaklaşan Bitcoin'in önünde yer aldı.

Düşüşe rağmen en büyük Ethereum alıcısı BitMine alımlarını sürdürüyor. Şirket geçen hafta 9587 ETH daha alarak varlığını 6 milyon ETH'nin üzerine çıkardı.

Analistler Bitcoin'de 73 bin doları, Ethereum'da 2000 doları kritik destek olarak görüyor. 21Shares'ten Matt Mena, 73 bin doların kırılması halinde Bitcoin'in 69 bin dolara gerileyebileceğini belirtti. Yayım sırasında Bitcoin 73 bin 600 dolardan, Ethereum 2050 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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