Bitcoin ABD verisi sonrası 11 haftanın dibinde

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Bitcoin (BTC), ABD'de ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından 73 bin 400 dolara kadar geriledi. Kripto para böylece 11 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Verinin açıklandığı Türkiye saatiyle 16.30'un ardından gelen beş dakikada kripto piyasasında yaklaşık 200 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi. Ethereum (ETH) de 2050 doların altına inerek 11 haftanın dibini gördü.

TÜFE AYLIK YÜZDE 0,4 ARTTI

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun verilerine göre TÜFE ekimde aylık yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 0,3'tü. Gıda ve enerjinin dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE ise beklenen yüzde 0,2'nin üzerinde yüzde 0,3 yükseldi.

Gıda fiyatları yüzde 0,5, enerji fiyatları yüzde 0,7, benzin fiyatları ise yüzde 1 arttı. Geçen yılki hükümet kapanması nedeniyle Ekim 2025 fiyatları toplanamadığı için yıllık enflasyon oranı açıklanmadı.

Çekirdek enflasyon üç aydır aylık yüzde 0,3 seviyesinde seyrediyor. Son üç ayın yıllıklandırılmış çekirdek enflasyonu yüzde 3,7 ile Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

50 BAZ PUANLIK ARTIŞ MASADA

Veriyle birlikte yatırımcılar Fed'in aralık toplantısında faizi 50 baz puan artırabileceğine yönelik beklentilerini güçlendirdi. Tahmin piyasaları 25 baz puanlık artış ihtimalini yüzde 85, daha büyük bir artış ihtimalini yüzde 12 olarak fiyatlıyor.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, bugün erken saatlerde ekim çekirdek enflasyonunun yüzde 0,3 veya üzerinde gelmesi halinde 50 baz puanlık artışın gerekebileceğini söylemişti. Goldman Sachs Asset Management ise faiz artışlarının 2027'ye kadar uzayabileceği uyarısında bulundu.

Altın da verinin ardından yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4048 dolara geriledi. Yayım sırasında Bitcoin 74 bin 200 dolardan işlem görüyor.