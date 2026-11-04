ABD seçimleri sonrası Bitcoin değer kaybediyor

ABD'de yapılan ara seçimlerde Kongre'nin yeni dengesi belirlendi. Demokratlar hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazandı. Resmi verilere göre Başkan Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin Kongre'deki üstünlüğünü sona erdi. Kripto sektörünün desteklediği yasa tasarılarının geleceği de belirsizleşti.

Sonuçların gelmeye başladığı saatlerde Bitcoin hızla geriledi. Salı gecesi 78 bin dolara yaklaşan fiyat, sabaha karşı 75 bin 618 dolara kadar indi. Bitcoin bu seviyeyi en son 16 Eylül'de görmüştü. Düşüşün ardından gelen alımlarla fiyat sabah saatlerinde yeniden 78 bin doların üzerine çıktı.

Satış dalgası hisse vadeli işlemlerine de yayıldı. İlk sonuçların ardından S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 1,3, Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 2,3 geriledi. Dolar başlıca para birimleri karşısında değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan düşüşle yüzde 4,90'a indi. Vadeli işlemler daha sonra kayıplarının büyük bölümünü geri aldı ve sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 0,3 ekside işlem gördü.

OPSİYONLARDA 420 MİLYON DOLARLIK ALIM

Toparlanmaya opsiyon piyasasındaki yoğun alımlar eşlik etti. Kurumsal türev ürün likidite ağı Paradigm'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Nicolas Quatravaux'ya göre seçim günü Bitcoin opsiyonlarında yaklaşık 660 milyon dolarlık blok işlem yapıldı. Bu tutar, bir önceki günün iki katını aştı. Fiyatın yükseleceği beklentisiyle alınan alım opsiyonlarında yaklaşık 420 milyon dolarlık alım gerçekleşirken satış 105 milyon dolarda kaldı.

Quatravaux, seçim sonucunun piyasa için sürpriz olmadığını belirtti. Tahmin piyasası Polymarket'te Demokratların kazanma ihtimali bir süredir yüzde 75'in üzerinde fiyatlanıyordu. Quatravaux'ya göre gece yaşanan hareket, sonuçtan çok belirsizliğin ortadan kalkmasıyla ilgiliydi. Talos Araştırma Başkanı Kelly Ye de Bitcoin'in sandıklar kapandıktan sonra yaklaşık yüzde 1,7 hareket ettiğini söyledi. Opsiyon fiyatları seçim öncesinde yaklaşık yüzde 1,8'lik bir hareketi yansıtıyordu.

Kaldıraçlı işlemler dalgalanmayı büyüttü. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto piyasasında yaklaşık 440 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi ve 91 bin 821 yatırımcı etkilendi. Tasfiyelerin 269 milyon dolarlık bölümü, yani yüzde 61,2'si yükseliş yönlü pozisyonlardan geldi. Bitcoin'de 163,8 milyon dolar, Ethereum'da 68 milyon dolar değerinde pozisyon kapatıldı.

ETF'LERDEN ÜÇ GÜNDE 1,16 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Fiyattaki hızlı dönüşe rağmen fon tarafındaki zayıflık sürüyor. SoSoValue verilerine göre ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden 30 Ekim'de 643,3 milyon dolar, 2 Kasım'da 398,6 milyon dolar ve 3 Kasım'da 115,56 milyon dolar net çıkış yaşandı. Son üç işlem günündeki toplam çıkış yaklaşık 1,16 milyar dolara ulaştı.

Bitget Wallet Araştırma Lideri Lacie Zhang, genel eğilimin 80 bin ile 82 bin dolar arasındaki direncin altında yatay seyrettiğini söyledi. Zhang'a göre kalıcı bir toparlanma için Bitcoin'in bu bölgeyi geri alması ve spot talep ile kurumsal akışların desteğini koruması gerekiyor. 10x Research kurucusu Markus Thielen ise momentum göstergelerinin aşırı satımı işaret ettiğini ve fiyatın 82 bin dolara doğru yükselebileceğini savundu.

Aşağı yönde 50 haftalık basit hareketli ortalama izleniyor. Eylül ortasından bu yana destek işlevi gören ortalama 75 bin 733 dolar seviyesinde ve Bitcoin'in gece yaşadığı düşüş bu bölgede durdu. Material Indicators'ın kurucu ortağı Keith Alan, bu çizginin korunamaması halinde daha derin bir düzeltmenin gündeme gelebileceğini belirtti. Yayım sırasında Bitcoin 78 bin 182 dolardan işlem görüyor.