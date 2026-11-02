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Kripto takip şirketinde müşteri bilgileri sızdı

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Kripto takip şirketinde müşteri bilgileri sızdı
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Kripto işlemlerini izleyen Chainalysis, sistemlerine yetkisiz erişim sonucunda bazı müşteri bilgilerinin açığa çıktığını duyurdu. Şirket, saldırıda yapay zekâ ajanlarından yararlanıldığını belirtti. Soruşturma dosyalarına erişildiğine ilişkin ise kanıt bulunmadığını açıkladı.

Erişilen bilgiler arasında platform kullanıcılarının adları, e-posta adresleri, kullanıcı kimlikleri ve kuruluş içindeki rollerini gösteren etiketler yer alıyor. Chainalysis, etkilenen kuruluşlarda hangi kayıtların açığa çıktığını belirlemek için incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Şirketin müşterilerine gönderdiği açıklamaya göre, dışarıdan bir saldırgan Chainalysis sistemlerine ve şirket içi araçlara yetkisiz erişim sağladı. Güvenlik ekipleri, faaliyeti incelemek, açıkları kapatmak ve sistemleri güçlendirmek için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA DOSYALARINA ERİŞİM KANITI BULUNMADI

Chainalysis, mevcut bulguların grafikler, notlar ve dosyalar gibi soruşturma içeriklerine yetkisiz erişim göstermediğini belirtti. İşlem ve sorgu sonuçları, açık metin halinde şifreler, çok faktörlü doğrulamada kullanılan gizli bilgiler ve kullanıcı oturumlarını açık tutan belirteçler için de aynı değerlendirme yapıldı.

Bu açıklama, devam eden incelemede o ana kadar elde edilen bulgulara dayanıyor. Şirket, kuruluşlara ait etkilenen kayıtların ayrıntılarını analiz tamamlandıktan sonra paylaşacağını bildirdi. Kamuya açık açıklamada etkilenen kullanıcı sayısı verilmedi.

Chainalysis, olayın Binance'teki kripto hırsızlığıyla bağlantılı olmadığını da vurguladı. Böylece kendi sistemlerindeki veri ihlalini, borsaya yönelik saldırıdan ayrı tuttu.

YAPAY ZEKÂ GÜVENLİK İNCELEMESİNDE DE KULLANILIYOR

Şirket, saldırganın yapay zekâ ajanlarından yararlanan yöntemler kullandığını açıkladı. Ancak saldırının hangi bölümlerinin bu araçlarla yürütüldüğü veya ne ölçüde insan müdahalesi olmadan gerçekleştiği belirtilmedi.

Chainalysis, dışarıdan siber güvenlik uzmanlarını incelemeye dahil etti. Platformun güvenliğini daha geniş kapsamda değerlendirmek ve savunmasını güçlendirmek için büyük dil modellerinden de yararlandığını bildirdi. Çalışmanın yalnızca saldırıda kullanılan açıklarla sınırlı kalmadığı kaydedildi.

Şirket, kullanıcılarını beklenmedik şifre sıfırlama talepleri ve kimlik doğrulama bildirimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Henüz iki faktörlü doğrulamayı etkinleştirmeyen kuruluşlara da bu korumayı kullanmalarını önerdi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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