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Küçük yatırımcının kaçışı Bitcoin için iyi haber olabilir

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Küçük yatırımcının kaçışı Bitcoin için iyi haber olabilir
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Bitcoin'in 75 bin doların altına inmesiyle küçük yatırımcılar piyasadan çekilirken daha büyük cüzdanlar alımlarını sürdürüyor. Analistler bu ayrışmanın geçmişte büyük toparlanmalardan önce görüldüğüne dikkat çekerken ETF'lerden süren çıkışlar bu alımları gölgede bırakıyor.

Bitcoin (BTC) ağındaki boş olmayan cüzdan sayısı 16 Ekim'den bu yana yaklaşık 108 bin 700 azaldı. Cüzdan sayısı o gün 59,99 milyonla 60 milyon sınırına yaklaşmış, fiyat düştükçe gerilemeye başlamıştı.

Aynı dönemde daha büyük yatırımcılar alımlarını sürdürdü. 1 ile 10 BTC tutan cüzdanlar son iki haftada 10 bin 76 BTC, 10 ile 100 BTC tutan cüzdanlar ise 4131 BTC ekledi.

KÜÇÜK YATIRIMCI TESLİM OLUYOR

Cüzdan sayısındaki düşüş her zaman yatırımcı sayısının azaldığı anlamına gelmiyor. Uzun düşüş dönemlerinde küçük yatırımcılar cüzdanlarını birleştirebiliyor ya da boşaltabiliyor.

Verileri paylaşan zincir üstü analiz şirketi, "Bu tür bir küçük yatırımcı teslimiyeti, tarihsel olarak birçok büyük kripto toparlanmasından önce gerekli bir bileşen oldu." ifadesini kullandı. Borsalardaki Bitcoin arzı da 1,28 milyon BTC civarına geriledi.

Bitcoin ekimde gördüğü 87 bin dolar civarındaki zirveden bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti. Kripto para böylece ağustos sonundan bu yana elde ettiği kazançları sildi.

ETF ÇIKIŞLARI ALIMLARIN İKİ KATI

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 30 Ekim'den bu yana yedi işlem gününde net 2,13 milyar dolar çıktı. Büyük cüzdanların iki haftada biriktirdiği yaklaşık 14 bin 200 BTC ise bugünkü fiyatla 1,06 milyar dolar ediyor.

Analiz şirketine göre Bitcoin'in 74-75 bin dolar aralığını koruması ve 78-80 bin dolar bölgesini geri alması, satıcıların tükendiği görüşünü güçlendirebilir. Fiyatın son dipleri kırması ve büyük cüzdanların satışa geçmesi halinde ise sinyal zayıflayacak.

Bitcoin 8 Kasım'da kısa süreliğine 73 bin 700 dolara inerek ağustostan bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Yayım sırasında Bitcoin 74 bin 200 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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