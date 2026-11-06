Bitcoin çakıldı: Yatırımcılar milyar dolar kaybetti

Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paralar, ABD ara seçimlerinin ardından elde ettikleri kazançları perşembe günü geri verdi. Bitcoin son 24 saatte 75 bin 114 dolara kadar geriledi. Ethereum ise yüzde 8'i aşan kayıpla 2 bin 204 dolara kadar indi.

Düşüş, Bitcoin'in çarşamba günü ara seçim sonuçları ve Binance saldırısının piyasada daha geniş bir sarsıntıya yol açmadığına dair işaretlerle yeniden 80 bin doların üzerine çıktığı yükselişi tersine çevirdi.

WALL STREET'TE SERT SATIŞ

ABD borsalarında Dow Jones ve S&P 500 endeksleri gün içinde yüzde 3 civarında düşerken teknoloji ağırlıklı Nasdaq yüzde 4,7 değer kaybetti. Nasdaq, 29 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Piyasadaki korkuyu ölçen VIX endeksi ise yaklaşık yüzde 60 yükseldi.

Yapay zeka ve Bitcoin madenciliği hisseleri en çok etkilenenler arasında yer aldı. Bitdeer ve Keel Infrastructure hisseleri yaklaşık yüzde 20 düştü. Trump ailesiyle bağlantılı American Bitcoin, 126 milyon dolarlık çeyreklik kâr açıklamasına rağmen yüzde 17 değer kaybetti. Strategy ve Coinbase hisseleri de yaklaşık yüzde 10 geriledi.

Resmi Trump memecoini TRUMP da son iki günde yüzde 20'yi aşan kayıpla tüm zamanların en düşük seviyesine indi. Petrol fiyatları ise Orta Doğu'da tankerlere yeni saldırılar düzenlendiğine dair haberlerle yeniden yükseldi. WTI tipi ham petrolün varili 90 doların üzerine çıktı.

1 MİLYAR DOLARI AŞAN TASFİYE

CoinGlass verilerine göre dört saatlik dilimde yaklaşık 880 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bunun 818,9 milyon doları long, 61 milyon doları short pozisyonlardan oluştu. Perşembe günü 24 saatlik dilimde tasfiye edilen pozisyonların toplamı 1,09 milyar dolara ulaştı ve yaklaşık 211 bin yatırımcıyı etkiledi.

Kripto alım satım şirketi Wintermute'a göre çarşamba günkü toparlanma, piyasa koşullarındaki gerçek bir iyileşmeden çok geçici iyimserlikten kaynaklandı. Şirket, yükselişin arkasında Binance saldırısı sonrası rahatlama, seçim sonuçlarına yönelik heyecan, yapay zeka harcamalarında yavaşlama beklentisi ve düşen petrol fiyatlarının olduğunu belirtti.

Wintermute'un OTC trader'ı Jasper De Maere, tüm bu etkenlerin çok kısa ömürlü olduğunu söyledi. De Maere, Trump'ın iki yıl daha başkan olacağını, Orta Doğu'da gerilimin tırmandığını ve güçlü ABD ekonomisinde enflasyonun yüksek seyrettiğini hatırlattı.

Wintermute, düşüşün sürmesi halinde Bitcoin için 73 bin ve 68 bin doları izlenecek seviyeler olarak belirledi. Şirket, daha olumlu bir görünüm için Bitcoin'in 80 bin doları ikna edici şekilde geri alması ve bu seviyede tutunması gerektiğini ifade etti. Yayım sırasında Bitcoin 75.400 dolardan işlem görüyor.