Dev bankanın Fed uyarısı kriptoyu tedirgin etti

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Bank of America, müşterilerine gönderdiği notta ABD'de ekim ayı enflasyon verisinin Fed'in aralıkta faiz artırmasını neredeyse kesinleştirdiğini belirtti. Banka, verinin 50 baz puanlık daha büyük bir artışın da kapısını araladığını kaydetti.

ABD'de tüketici fiyatları ekimde yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise yüzde 0,2'lik beklentiye karşı yüzde 0,3 yükseldi ve üçüncü ay üst üste beklentinin üzerinde geldi.

BİTCOİN HİSSELERDEKİ TOPARLANMAYA KATILMADI

Bitcoin (BTC), salı günü 72 bin 700 dolara kadar geriledikten sonra 74 bin dolar civarında dengelendi. Nasdaq-100 vadeli işlemleri yüzde 1,7 yükselirken Bitcoin bu toparlanmaya katılmadı.

Enflasyon verisinin açıklandığı gün kripto vadeli işlemlerinde 24 saatte tasfiye edilen pozisyonlar yüzde 288 artışla 725 milyon dolara çıktı. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden salı günü 95 milyon dolar çıkış yaşandı ve çıkışlar dördüncü güne uzadı.

WALLER 50 BAZ PUANI GÜNDEME GETİRDİ

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, veri açıklanmadan önce çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 ya da üzerinde gelmesi halinde aralıkta 50 baz puanlık artışın değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti. Waller, "Yalnızca 25 baz puan artırmak güvenilirliğimizi riske atar." dedi.

Bank of America yine de aralık için 25 baz puanlık artış beklentisini koruyor. Banka, Fed'in enflasyonun gerisinde kaldığını ve ekimde faizi sabit tutmasının bir politika hatası gibi göründüğünü ifade etti.

Fed, eylülde faizi yüzde 3,75-4 aralığına çekmiş, ekimde sabit bırakmıştı. Fed'in 8-9 Aralık'taki toplantısında faiz artırma ihtimali yüzde 90'a, 50 baz puanlık artış ihtimali ise yüzde 14'e yükseldi. Yayım sırasında Bitcoin 73 bin 800 dolardan işlem görüyor.