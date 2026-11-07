Binance saldırganları acele etmiyor

Blockchain analiz şirketi Elliptic'in dün yayımladığı güncellemeye göre, 29 Ekim'deki saldırıyla bağlantılı adreslerde hâlâ yaklaşık 3,11 milyar dolarlık kripto para bulunuyor. Bu tutarın büyük bölümünü Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) oluşturuyor. Şirket, şu ana kadar nakde çevrilen miktarın "ihmal edilebilir" düzeyde olduğunu tahmin ediyor.

Saldırganlar, doğrudan çaldıkları 18 bin 270 BTC'yi saldırıdan kısa süre sonra 19 cüzdana dağıttı ve bir daha hareket ettirmedi. Çalınan yaklaşık 1,33 milyar dolarlık Ethereum'un ise yalnızca 3 milyon dolarlık kısmı aklama kanallarına girdi. En büyük dokuz ETH cüzdanı 30 Ekim'den beri hareketsiz kaldı.

Elliptic'in hesabına göre toplam 6,43 milyar dolarlık kaybın 2,85 milyar dolarlık bölümü, çoğunlukla stablecoin ihraççılarının müdahalesiyle donduruldu ya da bu varlıklara el konuldu. Hesapta görünmeyen 470 milyon doların fiyat değişimlerinden mi yoksa nakde çevrilmiş fonlardan mı kaynaklandığı bilinmiyor.

ÇEVRİLEN TUTAR 124 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Elliptic'e göre saldırganların diğer kripto paralardan Bitcoin'e çevirdiği miktar, dün sabah itibarıyla yaklaşık 1650 BTC'ye ulaştı. Değeri 124 milyon dolar olan bu miktar, bir gün içinde neredeyse iki katına çıktı. Artışın büyük bölümü, zincirler arası takas protokolü THORChain üzerinden BTC'ye dönüştürülen XRP'lerden geldi.

Saldırganlara bağlı cüzdanlardan perşembe öğleden sonradan bu yana 50 milyon dolar değerinde yaklaşık 42 milyon XRP çıktı. Geriye 226 milyon dolarlık yaklaşık 192 milyon XRP kaldı. Çalınan yaklaşık 87 milyon dolarlık Solana'nın da neredeyse tamamı takas edildi ya da başka ağlara taşındı.

Fonların izini gizlemek için şu ana kadar 20 binden fazla cüzdan ve en az 65 bin işlem kullanıldı. Elliptic, "Aklama açıkça otomatik yürütülüyor ama gördüğümüz hiçbir şey kararları bir yapay zeka ajanının verdiğini göstermiyor." ifadelerini kullandı.

Şirket, saldırganların kalan Ethereum'u küçük partilerle BTC'ye çevirip tezgâh üstü aracılar ve Çinli kara para aklama ağları üzerinden nakde dönüştürmesini bekliyor. Elliptic'in hatırlattığı Şubat 2025'teki Bybit saldırısında Kuzey Koreli saldırganlar çalınan ETH'yi 10 günde başka varlıklara çevirdi ama nakde dönüşüm aylar sürdü.

BİNANCE ÇEKİMLER İÇİN TARİH VERDİ

Binance, X hesabından yaptığı paylaşımda HYPE, INJ, APT, PLASMA, NEAR ve LTC çekimlerini gelecek haftanın sonuna kadar yeniden açmayı hedeflediğini duyurdu. Borsa ayrıca Ethereum, BSC, Arbitrum ve Optimism gibi yeniden devreye alınan ağlardaki bütün tokenlarda çekimleri açmayı amaçlıyor.

Binance, çarşamba günü etkilenen varlıkların yaklaşık yüzde 98'ini kendi kaynaklarıyla yerine koyduğunu açıklamıştı. Borsa, "Bu kayıpları karşılamak için gereken fonların yüzde 100'ünden fazlasını şimdiden ayırdık." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Binance'in kontrolündeki Güney Kore borsası GOPAX, dün alım satımı ve kripto yatırmayı durdurdu. Borsa bütün müşteri varlıklarını soğuk cüzdanlara taşıyor, çekim taleplerini ise yalnızca e-postayla kabul ediyor. Ülkenin finans düzenleyicisi, Binance saldırısının ardından borsalardan daha fazla kripto parayı çevrim dışı tutmalarını istemişti.

Blok zinciri istihbarat şirketi TRM Labs'in küresel politika ve hükümet ilişkileri başkanı Ari Redbord, çalınan tutarın Kuzey Kore'nin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık üçte birine denk geldiğini belirtti. Hükümetlerin Kuzey Kore'ye karşı saldırı odaklı siber operasyonlar yürütmesi gerektiğini savunan Redbord, "Bu bir siber savaş." dedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı Kuzey Koreli hacker grubu TraderTraitor'a bağlamıştı. Kuzey Kore yönetimi ise saldırıyla bir ilgisi olmadığını savunuyor.