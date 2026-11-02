Bitcoin'de toparlanmanın önünde direnç var

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Geçen haftaki satışlarda yaklaşık 76 bin 100 dolara kadar gerileyen Bitcoin, hafta sonundaki alımlarla yeniden 78 bin dolar çevresine döndü. Ancak toparlanma, saldırı öncesinde işlem gördüğü 80 bin doların üzerindeki bölgeye ulaşmasına yetmedi. Son fiyat verileri de dipten dönüşe rağmen günlük kazancın korunamadığını gösteriyor.

80 BİN DOLARIN ÜZERİNDE KALICILIK ARANIYOR

Coinbase Institutional'ın son haftalık değerlendirmesinde, 80 bin-82 bin dolar aralığı toparlanmanın önündeki başlıca direnç olarak gösteriliyor. Kuruluş, piyasadaki satış baskısının geride kalabilmesi için Bitcoin'in bu bölgeyi yeniden kazanması gerektiğini belirtiyor.

Raporda bu aralık, Bitcoin ETF yatırımcılarının başa baş seviyeleri ile 50 günlük hareketli ortalamanın yakınlaştığı alan olarak tanımlanıyor. Böylece fiyatın 80 bin dolara ulaşması kadar, bölgenin üzerinde tutunması da önem taşıyor.

Coinbase'in 30 Ekim tarihli senaryosunda, 80 bin-82 bin dolar üzerinde kalıcılık sağlanması 88 bin doların sınanmasını destekleyebilir. Aynı bölgeden gelecek yeni bir geri dönüş ise 73 bin-75 bin dolar aralığını yeniden gündeme getirebilir. Bu seviyeler, gerçekleşmesi kesin fiyat hedefleri değil, kuruluşun yükseliş ve düşüş koşullarına bağladığı senaryoları oluşturuyor.

Aşağı yöndeki bölgenin öne çıkmasında birden fazla göstergenin birbirine yakın olması etkili oluyor. Raporda 200 günlük hareketli ortalama, kısa vadeli yatırımcıların maliyetleri ve büyük bir kurumsal Bitcoin yatırımcısının ortalama alım fiyatı bu değerlendirmeye dayanak gösteriliyor.

TOPARLANMA ALTCOİNLERE EŞİT YANSIMADI

Bitcoin'in dipten uzaklaşması, kripto piyasasının tamamında aynı güçte bir toparlanma yaratmadı. Günün ilk bölümünde Ethereum yeniden 2 bin 300 dolara yaklaşırken NEAR yaklaşık yüzde 6 geriledi. Büyük ve orta ölçekli altcoinlerin önemli bir bölümü de satış baskısı altında kaldı.

Bitcoin açısından kurumsal talep de izlenecek unsurlar arasında bulunuyor. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden cuma günü yaklaşık 643 milyon dolar çıkması, önceki dört gündeki girişleri sildi. Haftalık toplamın yeniden eksiye dönmesi, fiyat toparlanmasına fon talebinin henüz kalıcı destek sağlamadığını gösterdi.

Yayım sırasında CoinGlass verilerine göre Bitcoin yaklaşık 77 bin 854 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki değişim yüzde 0,07 düşüş yönünde bulunuyor.