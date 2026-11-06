Bitcoin'deki düşüş devam ediyor

Bitcoin son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 75 bin 100 dolara kadar geriledi ve bu seviyenin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Kripto para, ABD ara seçimlerinin ardından 80 bin doları aşmıştı. Düşüşün arkasında Demokratların Kongre'nin iki kanadını da kazanmasının ardından yapay zeka ve veri merkezlerine yönelik denetimlerin sıkılaşacağı beklentisiyle teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgası bulunuyor.

ASYA BORSALARINDA 1 TRİLYON DOLAR SİLİNDİ

ABD'de Nasdaq Bileşik Endeksi dün yüzde 5,5 düşerken Nasdaq 100 yüzde 6,4'lük kayıpla yaklaşık 2,5 trilyon dolar piyasa değeri kaybetti. Yarı iletken hisseleri yüzde 12 gerilerken Nvidia yüzde 9 değer kaybetti. Satış bugün Asya'ya yayıldı. Güney Kore'nin KOSPI endeksi açılışta yüzde 9'a varan düşüş yaşayınca devre kesici devreye girdi. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi zirvesinden yüzde 20'nin üzerinde gerileyerek ayı piyasasına girdi, Tayvan borsası da yaklaşık yüzde 9 düştü. Kore, Japonya ve Çin'de tek seansta 1 trilyon doları aşan piyasa değeri silindiği tahmin ediliyor. Fundstrat'tan Tom Lee, satışı "Kurtuluş Günü artı DeepSeek" olarak nitelendirdi ve benzer satışların en uzununun yaklaşık üç günde dip yaptığını hatırlattı.

ETF'LERDEN 430 MİLYON DOLAR ÇIKTI

SoSoValue verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden dün 430 milyon dolar net çıkış yaşandı. Ether ETF'lerinden ise yaklaşık 100 milyon dolar çıktı. Farside Investors verilerine göre çıkışlara yaklaşık 200 milyon dolarla Fidelity'nin FBTC fonu öncülük etti. Fon, bir önceki gün 237 milyon dolar giriş almıştı. BlackRock'ın IBIT fonundan 105 milyon dolar çıkarken fon üst üste beşinci seansını çıkışla kapattı. IBIT'ten 30 Ekim'den bu yana çekilen tutar 1 milyar doları aştı. Spot Bitcoin ETF'leri Kasım'ın ilk dört seansında toplam 869,8 milyon dolar net çıkış gördü.

KALDIRAÇLI POZİSYONLAR TASFİYE EDİLDİ

CoinGlass verilerine göre kripto para piyasasında son 24 saatte 1,08 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Tasfiyelerin 954 milyon doları yükseliş yönlü pozisyonlardan oluştu. Bitcoin'de 280 milyon dolar, Ethereum'da 175 milyon dolarlık pozisyon kapandı. Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon 28 milyar dolardan 26 milyar doların altına inerek Eylül ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ether ise yüzde 8,5 düşüşle 2 bin 220 dolara geriledi. Kripto analisti Michaël van de Poppe, Nasdaq'ın ve Bitcoin'in bugün dip yapmasını beklediğini, Bitcoin'in bu süreçte 75 bin doların altını kısa süreliğine görebileceğini söyledi. Yayım sırasında Bitcoin 76.000 dolardan işlem görüyor.