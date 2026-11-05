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Bitcoin'de seçim rüzgarı tersine döndü

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Bitcoin'de seçim rüzgarı tersine döndü
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ABD'de ara seçim sonuçlarının ardından sert dalgalanan kripto piyasası hızla toparlandı. Seçim gecesi 75 bin 600 dolara kadar gerileyen Bitcoin, kısa sürede yeniden 80 bin doların üzerine çıktı. Ethereum yükselişte öne çıkarken açığa satış yapan yatırımcılar ağır kayıp yaşadı.

Kripto para piyasasında ABD ara seçimlerinin yarattığı belirsizlik kısa sürede yerini alımlara bıraktı. Seçim sonuçlarının netleşmeye başladığı saatlerde 75 bin 600 dolara kadar düşen Bitcoin, yaklaşık 12 saat içinde yüzde 7'nin üzerinde değer kazanarak 80 bin doları yeniden geçti.

Ethereum ise son 24 saatte yaklaşık yüzde 6 yükselerek 2 bin 400 doların üzerine çıktı. Aynı dönemde Solana yüzde 3, XRP ise yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

AÇIĞA SATIŞLAR SİLİNDİ

CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte kripto piyasasında yaklaşık 715 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bunun 476 milyon doları, fiyatın düşeceği yönünde işlem açan yatırımcılara ait. CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju, yükselişin en sert olduğu anlarda yalnızca bir saat içinde 215 milyon dolarlık Bitcoin açığa satış pozisyonunun kapandığını aktardı.

Yükseliş kripto şirketlerinin hisselerine de yansıdı. Strategy ve Coinbase hisseleri çarşamba günü yaklaşık yüzde 6 değer kazanırken Block hissesi yüzde 15 yükseldi. Trump ailesiyle ilişkilendirilen TRUMP memecoin ise yüzde 17 değer kaybetti.

BİTCOİN İÇİN KRİTİK SEVİYELER

21Shares analisti Matt Mena, 76 bin ile 78 bin dolar arasını güçlü destek bölgesi olarak gördüğünü söyledi. Mena, yükselişin kalıcı olması için Bitcoin'in 80 bin ile 82 bin dolar aralığının üzerinde tutunması gerektiğini belirtti. Bitfinex analistleri de 84 bin ile 85 bin 500 dolar arasında satış baskısı oluşabileceği uyarısında bulundu.

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan ise büyük saldırıların piyasayı her zaman olumsuz etkilemediğini hatırlattı. Hougan'a göre kripto tarihinin en büyük 10 saldırısından 30 gün sonra Bitcoin, beş vakada daha yüksek, beş vakada ise daha düşük seviyedeydi.

Spot Bitcoin ETF'leri de çarşamba günü 74,6 milyon dolarlık net girişle üç gün süren çıkış serisine son verdi. Fidelity'nin FBTC fonuna 236,7 milyon dolar girerken BlackRock'ın IBIT fonundan 201,2 milyon dolar çıktı. Buna rağmen son beş işlem günündeki toplam net çıkış 1,07 milyar dolar oldu. Haberin yazıldığı sırada Bitcoin 80 bin 407 dolardan, Ethereum ise 2 bin 422 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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