Bisiklet tutkunlarının beklediği projenin yüzde 90'ı tamamlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bisiklet tutkunlarının beklediği projenin yüzde 90'ı tamamlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca Artuklu Üniversitesi Kampüsünde yapımı devam eden bisiklet parkurunda (veledrom) asfalt serimi başladı.

Bisiklet tutkunlarının beklediği projenin yüzde 90'ı tamamlandı
10.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:02

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca Artuklu Üniversitesi Kampüsünde yapımı devam eden bisiklet parkurunda (veledrom) asfalt serimi başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Mardin'de ve bölgede bisiklet sporuna gönül veren sporcuların hayali olan bisiklet parkurunu gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık yüzde 90'ı tamamlanan projenin kısa süre sonra hizmete açılması hedefleniyor.

Bisiklet tutkunları ile vatandaşlar, bisiklet parkurundan ücretsiz faydalanabilecek.

Artuklu Üniversitesi merkez kampüsünde 425 metrelik asfalt pist ve 400 metrelik bisiklet yarışları için yapılan bisiklet parkurunun hem Mardin'de hem de bölgede bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Veledromun bir yandan uluslararası yarışmalara bir yandan da akrobatik gösterilere ev sahipliği yapması bekleniyor.

Işıklandırma, BMX parkuru, idari bina gibi bölümleri tamamlanan projede profesyonel bisiklet parkurunun asfaltlanmasının ardından peyzaj çalışmalarına geçilecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Ferhat Göçer Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Burak Yılmaz Eddie Newton Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Otilia Bruma Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Bisiklet tutkunlarının beklediği projenin yüzde 90'ı tamamlandı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 13:02:28. #1.14#
title