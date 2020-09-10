Bisiklet tutkunlarının beklediği projenin yüzde 90'ı tamamlandı Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca Artuklu Üniversitesi Kampüsünde yapımı devam eden bisiklet parkurunda (veledrom) asfalt serimi başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca Artuklu Üniversitesi Kampüsünde yapımı devam eden bisiklet parkurunda (veledrom) asfalt serimi başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Mardin'de ve bölgede bisiklet sporuna gönül veren sporcuların hayali olan bisiklet parkurunu gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık yüzde 90'ı tamamlanan projenin kısa süre sonra hizmete açılması hedefleniyor.

Bisiklet tutkunları ile vatandaşlar, bisiklet parkurundan ücretsiz faydalanabilecek.

Artuklu Üniversitesi merkez kampüsünde 425 metrelik asfalt pist ve 400 metrelik bisiklet yarışları için yapılan bisiklet parkurunun hem Mardin'de hem de bölgede bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Veledromun bir yandan uluslararası yarışmalara bir yandan da akrobatik gösterilere ev sahipliği yapması bekleniyor.

Işıklandırma, BMX parkuru, idari bina gibi bölümleri tamamlanan projede profesyonel bisiklet parkurunun asfaltlanmasının ardından peyzaj çalışmalarına geçilecek.

Kaynak: AA