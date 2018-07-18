Biri Camiyi Diğeri İse Kiliseyi Mesken Tuttu

Biri camiyi diğeri ise kiliseyi mesken tuttu

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Göydün köyünde iki leylek ailesinden biri cami çatısında diğeri ise kilise çatısında yuva yaptı.

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Göydün köyünde iki leylekten biri cami çatısında diğeri ise kilise çatısında yuva yaptı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Göydün köyünde konaklayan göçmen leylekler yuva yapmak için direkler yerine ibadethaneleri tercin etti. Köyün misafiri olan iki leylek ailesinden biri cami çatısında yuva yaparken diğer aile ise tarihi kilisenin çatısını tercih etti.

Göydün camisi imamı Metin Pek Camii kapılarının herkese olduğu gibi leyleklere de açık olduğunu belirtip "Bir leylek ailesi baca buharisin de ki mermerin üzerine yuva yapmaya çalıştılar. Otları biriktirdikçe rüzgar onları savurdu. Biz baktık olacak gibi değil, inşaat demirlerini bir araya getirip kaynatmak suretiyle bir şekil verdik. Onlara yuva oluşturduk. Daha sonra caminin baca buharisinin üzerine onu yerleştirmek suretiyle tellerle sıkı bir hale getirdik. Daha sonra leylekler geldi oraya yuvasını yaptılar ve yavrulamaya başladılar. 3 yıldır da bu devam ediyor. Bu tabi bizim camimizin bir bereketi. Biz bundan çok memnunuz. Her sene hiç şaşmadan leylekler camimize geliyor ve burada su içiyorlar, dolaşıyorlar. Bunu bizim köyümüzün bir bereketi olarak değerlendiriyoruz. Tabi ki bizim köyümüzün aşağısında bir de kilise var, kullanılmayan, atıl durumda yıllardır orada da leylekler mevcut, orada da leyleklerin yuvası var. Bu leyleklerin de tercihi. İsteyen kiliseye gidiyor, isteyende camiye geliyor. Tabi ki biz memnunuz bu durumdan"dedi.

Köy sakinlerinden Mürsel Altun ise yaptığı açıklamada"Bu hayvanlar hemen yuvayı yaptılar ve yumurtlamaya başladılar. Camide yuvalayan aile 3 yıldır geliyor. En az iki üç leylek geliyor. Burada yavrulayarak yavrularını büyütüyorlar ve tekrar gidiyorlar. Köyümüzde aşağıda bir kilise var, kullanılmıyor, atıl vaziyette. Onun bacasında da var. Oda tabi ki çok eski. Ben kendimi bildim bileli oraya geliyorlar. Buraya da camiyi yaptıktan sonra yüksek olduğu için bu bacaya da ikinci bir leylek gelmeye başladı. O artık ondan esinlenerek mi oldu ne yaptı onu bilemiyoruz."şeklinde konuştu.