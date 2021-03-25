Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Dizideki konak ve çiftlik nerede? Dizi çekimleri hangi ilde, ilçede ve semtte yapılıyor?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Bir Zamanlar Çukurova dizideki konak ve çiftlik nerede? Çukurova nerede? Hangi ile bağlı?