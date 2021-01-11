Biden, CIA Başkanlığına William J. Burns'ü aday gösterdi
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Biden, CIA Başkanlığına William J. Burns'ü aday gösterdi

11.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:13

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Başkanlığına William J. Burns'ü aday gösterdiğini duyurdu.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Başkanlığına William J. Burns'ü aday gösterdiğini duyurdu.

Biden'ın ekibinden yapılan açıklamada, Burns'ün ABD'yi ve halkı güvende tutacak onlarca yıllık deneyime sahip örnek bir diplomat olduğu belirtildi.

Biden'ın, CIA Başkanlığına aday gösterdiği Burns'ün, kendisi gibi istihbaratın siyasetle ilgisi olmadığını düşündüğü kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Burns, tehditleri hudutlarımıza ulaşmadan önce önlemek ve bunlarla yüzleşmek için ihtiyacımız olan bilgi, muhakeme ve bakış açısını getirecek." ifadesi kullanıldı.

64 yaşındaki eski Rusya Büyükelçisi William Burns, ABD Dışişleri Bakanlığında 33 yıl hizmet vermişti.

Biden, CIA Başkanlığına William J. Burns'ü aday gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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