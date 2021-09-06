Beyşehir'de 14 bin 500 öğrenci ders başı yaptı
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Beyşehir'de 14 bin 500 öğrenci ders başı yaptı

Beyşehir'de 14 bin 500 öğrenci ders başı yaptı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir'de 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilköğretimde 14 bin 500 öğrenci ders başı yaptı.

Beyşehir'de 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilköğretimde 14 bin 500 öğrenci ders başı yaptı.

Yeni öğretim yılının başlaması ve ilköğretim haftası dolayısıyla ilçe protokolü de anıt alanında düzenlenen törende bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, kurum amirleri, okul idarecileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Beyşehir'de 14 bin 500 öğrenci ders başı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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