Beyazıt'taki tramvay durağında bir kişi ölü bulundu
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Beyazıt'taki tramvay durağında bir kişi ölü bulundu

Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Beyazıt durağında bir kişi ölü bulundu.

Beyazıt'taki tramvay durağında bir kişi ölü bulundu
26.05.2020 08:13 | Son Güncelleme: 26.05.2020 08:32

Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Beyazıt durağında bir kişi ölü bulundu.

Duraktaki güvenlik görevlileri, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üstünden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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