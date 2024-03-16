Bağcılar TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Bağcılar TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil tırın altına girdi ve 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Bağcılar TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak tırın altına giren otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı.
100. Yıl Mahallesi Tekstilkent istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AZ 0434 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen 41 AHF 383 plakalı tırın altına girdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken otomobilde sıkışarak ağır yaralanan 1 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.