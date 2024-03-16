Üye Girişi
Haberler

Bağcılar TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Güncelleme:

Bağcılar TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil tırın altına girdi ve 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Bağcılar TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak tırın altına giren otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı.

100. Yıl Mahallesi Tekstilkent istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AZ 0434 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen 41 AHF 383 plakalı tırın altına girdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken otomobilde sıkışarak ağır yaralanan 1 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Bağcılar Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Saray adayı Tarık Atansoy kimdir? 2024 DEVA Partisi Tekirdağ Saray belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Marmaraereğlisi adayı Nurgül Canbaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Tekirdağ Marmaraereğlisi belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kapaklı adayı Abdullah Buz kimdir? 2024 DEVA Partisi Tekirdağ Kapaklı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Ergene adayı İsa Kalaycı kimdir? 2024 DEVA Partisi Tekirdağ Ergene belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çorlu adayı Görkem Karakaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Tekirdağ Çorlu belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çerkezköy adayı Yunus Kara kimdir? 2024 DEVA Partisi Tekirdağ Çerkezköy belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İlkadım adayı Samet Menteşoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Samsun İlkadım belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Canik adayı Rıdvan Kudu kimdir? 2024 DEVA Partisi Samsun Canik belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bafra adayı Erdinç Çağlar kimdir? 2024 DEVA Partisi Samsun Bafra belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Atakum adayı Erol Taşkara kimdir? 2024 DEVA Partisi Samsun Atakum belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Taraklı adayı Vedat Önal kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Taraklı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Söğütlü adayı Murat Aktürk kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Söğütlü belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Serdivan adayı Murat Durak kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Serdivan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Sapanca adayı Aslı Kaymakcı kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Sapanca belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pamukova adayı Ahmet Şen kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Pamukova belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title