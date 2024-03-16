Üye Girişi
Haberler

Öncü Spor Kulübü Şampiyon Sporcuları İftar Sofrasında Buluşturdu

Güncelleme:

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine bağlı faaliyet gösteren Öncü Spor Kulübü, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu bulunan sporcuları iftar sofrasında bir araya getirdi. İmam hatip liselerinde eğitim gören 60 şampiyon sporcu, Bağcılar Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine bağlı faaliyet gösteren Öncü Spor Kulübü, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu bulunan sporcuları iftar sofrasında bir araya getirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Öncü Spor Kulübünce Bağcılar Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde düzenlenen geleneksel iftar programına, imam hatip liselerinde eğitim gören 60 şampiyon sporcu katıldı.

Programda konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Öncü Spor'un kurulduğu günden beri gençlerin sporla buluşmasını sağladığını belirtti.

Ceylan, uzun yıllardır lisanslı sporcularının dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında kazandıkları başarılarla spora yön vermeye başladığını ifade ederek, "Bugün sporcu gençlerimizle birlikteyiz. Onlar ülkemizin bayrağını dalgalandıran büyük başarılara imza atan gençlerimiz. Dünyada ülkemizin adını, imam hatip okullarımızın adını göndere çektiler. Gelecekte spor başlığında da güzel günler bizim olacak." değerlendirmesini yaptı.

Gençlerin gelecekte de çok güzel başarılara imza atacaklarını anlatan Ceylan, bugün Türkiye'de 8 öğrenciden 1'i imam hatipli ise 8 madalyadan 1'ini de imam hatiplilerin getireceğini kaydetti.

Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara da programa katılımlarından dolayı sporculara teşekkür etti.

Her şehirde, her ilçede ve her okulda yaptıkları çalışmalar ile gençleri sporla buluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Kara, "Yakın zamanda şampiyonluklarımıza inşallah olimpiyat şampiyonluklarını da ekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Selim Kiraz Bağcılar Türkiye Dünya Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title