Öncü Spor Kulübü Şampiyon Sporcuları İftar Sofrasında Buluşturdu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine bağlı faaliyet gösteren Öncü Spor Kulübü, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu bulunan sporcuları iftar sofrasında bir araya getirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Öncü Spor Kulübünce Bağcılar Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde düzenlenen geleneksel iftar programına, imam hatip liselerinde eğitim gören 60 şampiyon sporcu katıldı.

Programda konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Öncü Spor'un kurulduğu günden beri gençlerin sporla buluşmasını sağladığını belirtti.

Ceylan, uzun yıllardır lisanslı sporcularının dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında kazandıkları başarılarla spora yön vermeye başladığını ifade ederek, "Bugün sporcu gençlerimizle birlikteyiz. Onlar ülkemizin bayrağını dalgalandıran büyük başarılara imza atan gençlerimiz. Dünyada ülkemizin adını, imam hatip okullarımızın adını göndere çektiler. Gelecekte spor başlığında da güzel günler bizim olacak." değerlendirmesini yaptı.

Gençlerin gelecekte de çok güzel başarılara imza atacaklarını anlatan Ceylan, bugün Türkiye'de 8 öğrenciden 1'i imam hatipli ise 8 madalyadan 1'ini de imam hatiplilerin getireceğini kaydetti.

Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara da programa katılımlarından dolayı sporculara teşekkür etti.

Her şehirde, her ilçede ve her okulda yaptıkları çalışmalar ile gençleri sporla buluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Kara, "Yakın zamanda şampiyonluklarımıza inşallah olimpiyat şampiyonluklarını da ekleyeceğiz." ifadesini kullandı.