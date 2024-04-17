Bağcılar'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Motosikletteki 2 kişiye ateş açıp kaçan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Bağcılar'da seyir halindeki motosikleti durduran şahıs, 2 kişiyi silahla vurdu. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, çevredeki 4 araca da mermi isabet etti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 514. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan motosikleti durduran Hakan Şükür P., motosikletteki Doğukan Ş. ve arkasında olan Serhat T.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonrasında Doğukan Ş. ve Serhat T. yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan Hakan Şükür P., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına aldı. Saldırı sırasında olay yerindeki 4 araçta ve bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Gerçekleşen saldırıda aracı hasar gören Burak Özkaya, "Aradılar beni çatışma çıkmış dediler. Mahallede çatışma çıkmış kapışmışlar, 4 tane arabaya mermi gelmiş. Arabalarda zarar var, bir de kuaföre mermi gelmiş" dedi.