Beyaz Saray: Biden-Şi görüşmesi Çin ile rekabet kurallarının belirlenmesi için fırsat

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu akşam yapacağı çevrim içi görüşmeyi "Çin ile rekabetin kurallarını belirlemek için bir fırsat" olarak gördüklerini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, bu akşam yapılacak Biden-Şi zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'ın bu toplantıda Çin ile ilgili endişelerini dile getireceğini belirten Psaki, "Bizim açımızdan bu görüşme, bizim çıkar ve değerlerimizi yansıtacak şekilde Çin ile rekabetin kurallarının belirlenmesi için bir fırsat." ifadesini kullandı.

"Biden, Şi'yi hala eski bir dost olarak görmüyor"

Psaki, söz konusu görüşmenin birkaç saat sürmesini beklediklerini söyleyerek, "Biden, Şi'yi hala eski bir dost olarak görmüyor. Bu konuda tutarlı. Ancak Biden yüz yüze görüşmelere önem veriyor ve Şi ile samimi bir görüşme gerçekleştirebileceğine inanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, yerel saatle pazartesi akşamı 19.45'te Çinli mevkidaşı ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirecek.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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