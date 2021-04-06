Beşiktaş ve MKE Ankaragücü PFDK'ye sevk edildi
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Beşiktaş ve MKE Ankaragücü PFDK'ye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Beşiktaş ve MKE Ankaragücü PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Beşiktaş ve MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Beşiktaş ve MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçında, MKE Ankaragücü'nün ise Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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