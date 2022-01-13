Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardıdan 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Önder Karaveli, Gaziantep FK maçı kadrosuna 21 futbolcumuzu dahil etti:

Ersin Destanoğlu

Emre Bilgin

Valentin Rosier

Rıdvan Yılmaz

Josef de Souza

Salih Uçan

Michy Batshuayi

Oğuzhan Özyakup

Gökhan Töre

Can Bozdoğan

Mehmet Topal

Miralem Pjanic

Cyle Larin

Rachid Ghezzal

Necip Uysal

Welinton Souza

Kenan Karaman

Kerem Kalafat

Serdar Saatçı

Güven Yalçın

Emirhan İlkhan - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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