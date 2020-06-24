Belek'te caretta carettalar için "yaşam nöbeti"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belek'te caretta carettalar için "yaşam nöbeti"

Akdeniz havzasında en büyük caretta caretta yuvalama alanlarından birine sahip olan Antalya Belek'te nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları için "yaşam nöbeti" başladı.

Belek'te caretta carettalar için
24.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:02

Akdeniz havzasında en büyük caretta caretta yuvalama alanlarından birine sahip olan Antalya Belek'te nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları için "yaşam nöbeti" başladı.

Belek sahilinde "yaşam nöbeti" için çadır kuran aralarında akademisyen ve gönüllü öğrencilerden oluşan ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle bu yıl nöbete bir ay gecikmeli geldi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat başkanlığında hazırlanan "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi" kapsamında Belek Turizm Merkezi'ne gelen ekipler, yumurtlama sahasında tedbir aldı.

Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAP) ile Mavi grubunun destek verdiği projede yer alan akademisyen ve gönüllüler, doğacak yavruların güvenle denize ulaşması için gece gündüz nöbet tutacak.

Çadır kenti andıran kampta yer alanlar, geceleyin sahile çıkan caretta carettaların yaptığı yuvaları tek tek belirleyerek işaretledi. Ekip üyeleri, gündüzleri de 30 kilometrelik sahili yürüyerek gözden kaçan yuvaları tespit ediyor.

Gönüllüler, ekim ayının ortasına kadar çadırlarda "yaşam nöbeti" tutarak kaplumbağaların denizden çıkıp yuva yapmasına, yumurtlamasına ve yavruların denizle buluşmasına şahitlik ediyor.

Salgın nedeniyle dışarıyla minimum düzeyde bağlantı kurarak izole bir hayat süren, az kişiyle yoğun bir şekilde çalışmalar yapan ekip üyeleri, geçen yıllara göre pandemi nedeniyle daha boş olan sahillerdeki yuva sayısının artmasının mutluluğunu yaşıyor.

Ekibin yer aldığı kampın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı gözetilerek dizayn edilmesi de dikkati çekiyor.

Proje asistanı Kerem Yekta Atatunç, AA muhabirine pandemi koşulları nedeniyle bu yıl kampı 1 ay geç başlattıklarını kaydetti.

Önceki yıllara oranla geniş bir ekiple çalışmadıklarını aktaran Atatunç, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl projeye yabancı öğrenci kabul etmediklerini söyledi.

Atatunç, "Temmuz ortasına kadar yuvaları tespit ediyoruz. Ekim ayının ortasına kadar da bu yuvalardan çıkan yavruları takip ediyoruz. Yuvalarında sıkışan yavruları denizle buluşturuyoruz. Burada 22 yıl önce başlatılan proje kapsamında carettalar için yaşam nöbeti tutuyoruz." diye konuştu.

"Hiç yuva görülmeyen otel önlerinde yuvalar tespit ettik"

Pandeminin doğa için bir fırsat olduğunu dile getiren Atatunç, şöyle konuştu:

"Geçmiş senelere göre otel önlerindeki çıkışların arttığını gözlemliyoruz. Daha önce hiç yuva görülmeyen otel önlerinde yuvalar tespit ettik. Oteller açılmadığı için sahillerde şezlong ve şemsiyeler mevcut değil. Otellerin açık olmaması ışık etkisini de azaltıyor. Pandemi nedeniyle sahillerin sakin olması caretta carettalara bu yıl rahat bir nefes aldırdı. Daha rahat yuvalama imkanı buldular."

Belek'te geçen yıl 2 bin 100 yuvadan 70 bin yavrunun denizle buluştuğunun bilgisini veren Atatunç, bu yıl rakamların artacağına inandıklarını dile getirdi.

Kamp sorumlusu Aslıhan Güngörmez ise pandemi nedeniyle kampta üst düzey sağlık önlemleri aldıklarına dikkati çekti.

Salgın nedeniyle hazırladıkları yönergeye göre hareket ettiklerini aktaran Göngörmez, şunları kaydetti:

"Kampa giriş ve çıkışlarda eşyaları dezenfekte ediyoruz. Herkes kendine özel çadırda konaklıyor. Kişi sayımızı da çok düşürdük. Akademisyen ağırlıklı çalışıyoruz. Akademisyenler sahildeki özel çevre koruma bölgesinde, gönüllüler ise bunun dışındaki yerlerde çalışıyor. Dışarıyla bağlantımızı tamamen minimum düzeye indirerek projeyi sürdürmeye çalışıyoruz. Burada aynı zamanda izole bir hayat yaşıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti Haber
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Yılmaz Vural Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Nihat Özdemir
Daha Fazla Su Sel Bodrum Esenyurt
Şu an buradasınız: Belek'te caretta carettalar için "yaşam nöbeti" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 12:02:23. #1.14#
title