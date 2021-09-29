Belçika'da 65 yaş üstü üçüncü doz mRNA aşısı yaptırabilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belçika'da 65 yaş üstü üçüncü doz mRNA aşısı yaptırabilecek

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Belçika'da 65 yaş üstü üçüncü doz mRNA aşısı yaptırabilecek

Belçika'da, 65 yaş üstündeki kişilerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşılardan üçüncü takviye doz yaptırabilmesi kararı alındı.

Belçika'da, 65 yaş üstündeki kişilerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşılardan üçüncü takviye doz yaptırabilmesi kararı alındı.

Federal ve bölgesel hükümetlerin sağlık bakanlarının toplantısında alınan karara göre, daha önce hangi aşıyı yaptırdığına bakılmaksızın 65 yaş ve üstündeki kişilere yıl sonuna kadar üçüncü doz olarak Pfizer-BioNTech ve Moderna firmalarının mRNA aşılarından uygulanacak.

Üçüncü doz aşılar, Astrazeneca veya Johnson and Johnson aşılarından yaptıranlara ikinci dozu oldukları tarihten 4 ay sonra vurulacak. Daha önce Pfizer-BioNTech veya Moderna aşısı olanlar ise son dozdan 6 ay sonra üçüncü hatırlatma dozu imkanına sahip olacak.

Belçika'da şu anda çeşitli nedenlerle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere üçüncü doz aşılar uygulanabiliyor.

Salgında son durum

Belçika, nüfusun aşılanma oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Ülkenin 11,4 milyon nüfusunun şu ana kadar yüzde 73'ü tam aşılı durumda. Ülkede 18 yaş üzerinde bu oran ise yüzde 85.

Belçika'da yıl başında başlayan aşılamaların yaz başına doğru hızlanması ve vaka sayılarının azalmasıyla birçok salgın önlemi sonlandırılmıştı.

Vaka sayılarının haftalardır 2 bin civarında seyrettiği ülkede, günde ortalama 7 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Hastanelerde 702 kişi Kovid-19 tedavisi görürken bunların 207'si yoğun bakım ünitelerinde bulunuyor.

Belçika'da salgının başından bu yana 1,2 milyon vaka tespit edildi, 25 bin 581 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
Belçika'da 'Başörtüsüz olma şartı' koşulan iş ilanı kaldırıldı

Belçika'da "Başörtüsüz olma şartı" koşulan iş ilanı kaldırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Öcalan Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Arda Kardeşler Ali Palabıyık Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Emine Erdoğan Amelia Hamlin Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Belçika'da 65 yaş üstü üçüncü doz mRNA aşısı yaptırabilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 18:31:41. #1.12#