Bayram Şenocak; "Ekofelaket, İstanbul'u çeyrek asır öncesine götürüyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayram Şenocak; "Ekofelaket, İstanbul'u çeyrek asır öncesine götürüyor"

İstanbul'u çeyrek asır öncesinin susuz günlerine götüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, günlerdir su vermediği Şile'de çözümü, su tankeri göndermekte buldu.

Bayram Şenocak;
07.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:29

Bir bidon su alabilmek için saatlerce kuyrukta beklemeye mecbur bırakılan vatandaşların yaşadığı mağduriyete, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak sessiz kalmadı.Şenocak, "İstanbul'u İzmir gibi yöneteceğiz' diyen zihniyetin böylece ilk vaadini yerine getirdiğini gördük. Maalesef 1994 öncesi CHP zihniyetiyle yönetilen eski İstanbul günlerine dönüş başladı. İşte bu yüzden, İstanbul'a bu kâbusu yaşatan başkana EkoFelaket diyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin günlerdir su veremediği Şile'de vatandaşların su tankeri önünde kuyruğa girmesine ilişkin AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklama yaptı.

ŞENOCAK: "İSTANBUL, EKOFELAKET KABUSU YAŞIYOR"

İstanbul'da hizmet ve icraatlerin ihmal edildiğine dikkat çeken Şenocak, "Mevcut İBB yönetiminin marifetiyle İstanbul adeta çeyrek asır öncesine götürülüyor. Hemen hemen her hizmet alanında görülen ihmaller zincirinin bir halkasını da şimdi Şile'de görüyoruz. Şile'ye günlerdir su verilemiyor. Vatandaşlar bir bidon su alabilmek için saatlerce su tankerinin önünde kuyrukta beklemeye muhtaç hale getirildi. 'İstanbul'u İzmir gibi yöneteceğiz' diyen zihniyetin böylece ilk vaadini yerine getirdiğini gördük. Maalesef 1994 öncesi CHP zihniyetiyle yönetilen eski İstanbul günlerine dönüş başladı. İşte bu yüzden, İstanbul'a bu kabusu yaşatan başkana EkoFelaket diyoruz" dedi.

ŞENOCAK: "ALG' DİYENLERİN 'ALGI' OYUNU YİNE ÇÖKTÜ"

1 yıldır ihmal edilen Haliç'te çamur ve kirliliğin hala temizlenmediğini belirten Şenocak, "Haliç'i çamura, kirliliğe terk edip utanmadan 'Alg' açıklaması yapanların 'Algı' oyunu yine çöktü. 3 hafta içerisinde çözülecek dedikleri Haliç, bugün de kirlilikten görünmüyor. Küçükçekmece Gölü'nde balıkları öldüren kirliliğin sorumluları, hala sessizliğini koruyor. Hasmane tutumla tecrübeli kadroları tasfiye eden, işleyen çarkı bozan, algı ve reklamdan başka hiçbir işle meşgul olmayan İBB yönetiminin, İstanbul'u böylesine umursamazlık ve ihmalle yönetmesine seyirci kalmayacağız. İnanıyorum ki vatandaşlarımız da popülist şovlardan öteye geçemeyen, icraat üretemeyen İBB Başkanı'na gerektiği zamanda gereken tepkiyi verecektir" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Haber
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak Haber
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Haber
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi Haber
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Haber
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Haber
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Çin'de görülen bubonik veba hastalığı yüksek risk taşımıyor
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Çin'de görülen bubonik veba hastalığı yüksek risk taşımıyor
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
ABD savaş gemisi 'USS Porter' İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Kucağındaki çocuğa sigara içiren kadının görüntüleri tepki çekti
Kucağındaki çocuğa sigara içiren kadının görüntüleri tepki çekti
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Esra Albayrak Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Mabel Matiz Kemal Sunal Bülent Ersoy Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Henry Onyekuru Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Su Bursa Temmuz Bodrum
Şu an buradasınız: Bayram Şenocak; "Ekofelaket, İstanbul'u çeyrek asır öncesine götürüyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 12:37:26. #1.14#
title