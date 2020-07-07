Bayram Şenocak; "Ekofelaket, İstanbul'u çeyrek asır öncesine götürüyor" İstanbul'u çeyrek asır öncesinin susuz günlerine götüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, günlerdir su vermediği Şile'de çözümü, su tankeri göndermekte buldu.

Bir bidon su alabilmek için saatlerce kuyrukta beklemeye mecbur bırakılan vatandaşların yaşadığı mağduriyete, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak sessiz kalmadı.Şenocak, "İstanbul'u İzmir gibi yöneteceğiz' diyen zihniyetin böylece ilk vaadini yerine getirdiğini gördük. Maalesef 1994 öncesi CHP zihniyetiyle yönetilen eski İstanbul günlerine dönüş başladı. İşte bu yüzden, İstanbul'a bu kâbusu yaşatan başkana EkoFelaket diyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin günlerdir su veremediği Şile'de vatandaşların su tankeri önünde kuyruğa girmesine ilişkin AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklama yaptı.

ŞENOCAK: "İSTANBUL, EKOFELAKET KABUSU YAŞIYOR"

İstanbul'da hizmet ve icraatlerin ihmal edildiğine dikkat çeken Şenocak, "Mevcut İBB yönetiminin marifetiyle İstanbul adeta çeyrek asır öncesine götürülüyor. Hemen hemen her hizmet alanında görülen ihmaller zincirinin bir halkasını da şimdi Şile'de görüyoruz. Şile'ye günlerdir su verilemiyor. Vatandaşlar bir bidon su alabilmek için saatlerce su tankerinin önünde kuyrukta beklemeye muhtaç hale getirildi. 'İstanbul'u İzmir gibi yöneteceğiz' diyen zihniyetin böylece ilk vaadini yerine getirdiğini gördük. Maalesef 1994 öncesi CHP zihniyetiyle yönetilen eski İstanbul günlerine dönüş başladı. İşte bu yüzden, İstanbul'a bu kabusu yaşatan başkana EkoFelaket diyoruz" dedi.

ŞENOCAK: "ALG' DİYENLERİN 'ALGI' OYUNU YİNE ÇÖKTÜ"

1 yıldır ihmal edilen Haliç'te çamur ve kirliliğin hala temizlenmediğini belirten Şenocak, "Haliç'i çamura, kirliliğe terk edip utanmadan 'Alg' açıklaması yapanların 'Algı' oyunu yine çöktü. 3 hafta içerisinde çözülecek dedikleri Haliç, bugün de kirlilikten görünmüyor. Küçükçekmece Gölü'nde balıkları öldüren kirliliğin sorumluları, hala sessizliğini koruyor. Hasmane tutumla tecrübeli kadroları tasfiye eden, işleyen çarkı bozan, algı ve reklamdan başka hiçbir işle meşgul olmayan İBB yönetiminin, İstanbul'u böylesine umursamazlık ve ihmalle yönetmesine seyirci kalmayacağız. İnanıyorum ki vatandaşlarımız da popülist şovlardan öteye geçemeyen, icraat üretemeyen İBB Başkanı'na gerektiği zamanda gereken tepkiyi verecektir" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler