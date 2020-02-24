Baskılı tişört modasında zarif tasarımlı modeller görücüye çıktı!

24.02.2020 08:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:45

Minimal tasarımları ile zarif kombin alternatifleri sunan Qras, baskılı beyaz tişört tasarımlarına yeni bir kimlik kazandırdı. Papatya, kolye ve özel yazı detaylı baskılı tişört tasarımları ile özel bayan tişört modelleri sunulurken rahatlık ve şıklık da ön planda tutuluyor. İşte kombinleri rahatlatan basic tişört, kısa tişört, bol tişört ve düz beyaz tişört modelleri.

İŞLEVSEL TASARIMLAR

Rahat kombinler hazırlamak isteyen kadınların vazgeçilmezi olan beyaz tişört kadın kombinlerinin başrolü haline geldi; Qras'ın minimal çizgileri ile özgün tasarıma kavuşan tişört baskı detayı ile aksesuarlı görünüme büründü. Harici olarak aksesuar taşımak istemeyen kadınlar için kolye görünümlü tişört seçeneği sunan Qras, aksesuar kullanmadan aksesuarlı bir görünüm elde etmeyi sağlıyor. Kolye Görünümlü Pamuklu T-shirt modelinde rahatlığı ve şıklığı elde ederken kolye baskısı ile aksesuar kullanmadan zarif görünüm elde edebilirsiniz.

KLASİK PARÇALARA ÖZGÜN DOKUNUŞLAR

Her mevsim gardıroplarda yer alan ve kombinlerin vazgeçilmez parçası olan beyaz tişörtler Qras tasarımları ile yeni forma kavuştu. Papatya tasarımlı ve yazı detaylı tasarımlarla kombinler form değiştiriyor. Art Çizim Detaylı Pamuklu T-shirt, Papatya Baskılı Pamuklu T-Shirt ve Yazı Detaylı Pamuklu T-shirt gibi özel modeller bu noktada kadınların en büyük yardımcısı oluyor.

DAHA ZARİF DAHA SADE

Tasarımlarından zarafeti öne çıkaran ve sade görünümler elde eden Qras tişört kadın modellerinde de aynı çizgiyi yansıtıyor. Baskılı tişört modellerinde pamuklu tasarımlar tercih eden Qras, yazı, çiçek ve özel grafik detayları ile iş, sosyal hayat ve günlük hayata uygun tasarımlara imza atıyor.