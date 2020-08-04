Başkentte 24 düzensiz göçmen yakalandı Başkentte Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkentte Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı ilçesinde ve AŞTİ'de uygulama yapıldı.

Açıklamada, Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmenin yakalandığı, göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA