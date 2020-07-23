Başkan Yalçın 10. Kez 'Sanal Beyaz Masa'da
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Başkan Yalçın 10. Kez 'Sanal Beyaz Masa'da

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın sosyal medya üzerinden başlattığı Başkan Beyaz Masada uygulaması 10. kez gerçekleşti.

Başkan Yalçın 10. Kez 'Sanal Beyaz Masa'da
23.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:49

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın sosyal medya üzerinden başlattığı Başkan Beyaz Masada uygulaması 10. kez gerçekleşti. Bu hafta da takipçileriyle bir araya gelen Başkan Yalçın, sohbet etti, istek ve talepleri dinledi.

Başkan Beyaz Masada uygulamasını sosyal medya üzerinden gerçekleştirmeye devam eden Başkan Yalçın, yoğun katılımın olduğu sanal buluşmada kentsel dönüşümden yeşil alan çalışmalarına, yol, kaldırım ve tarımsal hizmetlerden sosyal faaliyetlere kadar çeşitli konulardaki soruları yanıtladı.

Yayına katılanlara teşekkür eden Başkan Yalçın, "Değerli Talaslı kardeşlerim. Bugün 10. defa video konferans yöntemiyle Beyaz Masa icraatımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Bizimle irtibata geçip talep ve önerilerini bu yöntemle bize ulaştıranlara teşekkür ediyor, selam ve saygılar sunuyorum. Ülkemizde bazen acı, bazen sevinç oluyor ancak en önemlisi korona virüs bir an önce son bulsun inşallah. Bugünkü gelen vaka sayılarını incelediğimizde inişe geçmiş durumdayız. Allah devletimize zeval vermesin, bilim insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza yardım etsin. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasında Muğla'da katledilen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'e ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın, "Bu arada yine içimizi yakan kadın cinayeti oldu. Öldürülmesi bir tarafa, öldürüldükten sonraki olaylar da ayrıca içimizi acıtıyor. İnşallah son olsun. Bu tip düşüncede olanları kınıyoruz. Elbette hiçbir ceza o masumu geri getirmeyecek ama bundan sonra olmaması için kilometre taşı olarak hafızalarımızda kalsın ve bu konu unutulmasın. Herkes etrafında dikkatli olsun. Böyle insanlar aramızda barınmamalı. Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tarımsal hizmetlerle ilgili bir soru üzerine Başkan Yalçın, çiftçiye mercimek, nohut ve kabak çekirdeğinden oluşan 13 tonluk tohum desteğinde bulunduklarını belirterek, elde edilen gelirin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.

Bir takipçinin doğum gününü de kutlayan Başkan Yalçın, canlı yayını tasavvuf şiirinin önemli isimlerinden Yunus Emre'nin "Bana Seni Gerek Seni" şiirini okuyarak kapattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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