Başkan Tütüncü: "Duacı'yı Antalya'nın en güzel yeri yapıyoruz"
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Hakan Tütüncü, Antalya, Kepez, Güncel

Başkan Tütüncü: "Duacı'yı Antalya'nın en güzel yeri yapıyoruz"

Başkan Hakan Tütüncü, Duacı Mahallesi'ni güzelleştirme sözü verdiğini anımsatarak, "Temel belediyecilik hizmetlerimiz ve sosyal tesis yatırımlarımızla Duacı'yı, Antalya'nın en güzel mahallelerinden biri haline getiriyoruz" dedi.

08.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:58
Başkan Tütüncü:

Başkan Hakan Tütüncü, Duacı Mahallesi'ni güzelleştirme sözü verdiğini anımsatarak, "Temel belediyecilik hizmetlerimiz ve sosyal tesis yatırımlarımızla Duacı'yı, Antalya'nın en güzel mahallelerinden biri haline getiriyoruz" dedi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Duacı Mahallesi'nde tamamlanan ve devam eden belediye yatırımlarını inceledi.


Duacı Mahalle Muhtarı Hasan Erdoğan'ı da ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra asfalt ve kaldırım çalışması tamamlanan caddeleri ve yapımı devam eden parkı gezdi. Açıklamasında, Duacı Mahallesi'ni güzelleştirme sözü verdiğini belirten Tütüncü, "Duacı'yı, Kepez'in en önemli sayfiye merkezlerinden biri haline getirecek ve Antalya'nın özel bir markası yapacaktık. Bu kapsamda mahallemizin yollarının asfaltını ve kaldırımını yeniliyoruz. Yeni yollar açıyoruz. Duacı'da, 11 yılda 8 kilometre yeni yol, 27 kilometre sathi asfalt, 16 kilometre sıcak asfalt ve 2 bin 500 metrekare de parke kaldırım çalışması yaptık. Mahalledeki çocuklarımız için yeni parklar inşa ediyoruz. Duacı Mahallemize, bugüne kadar 5 park ve bir tane semt spor sahası kazandırdık. Bu sayıyı artırmaya devam edeceğiz. Duacı, güzel günlere yürüyor. Mahallenin, Masa Dağı yolu ile birlikte şehirle bağlantısını sağlayan yolunu da genişletiyoruz. Mahallemize verdiğimiz sözlerin takipçisiyiz. Duacı'yı, Antalya'nın en güzel mahallelerinden ve Kepez'in marka değerlerinden biri haline getiriyoruz. Hemşehrilerimizin mutluluğu için azimle çalışmaya devam" diye konuştu.


"Duacı Aile Yaşam Merkezi açılışa hazır"


Tütüncü, Duacı Mahallesi'nde yapımını tamamladıkları aile yaşam merkezini de önümüzdeki günlerde hizmete açacaklarını kaydetti. Aile yaşam merkezi projesiyle, sosyal belediyecilik hizmetlerini kırsaldaki mahallelerde yaşayan hemşehrilerinin ayağına götürdüklerine dikkat çeken Tütüncü, "Kırsaldaki mahallelerimizde oturan vatandaşlarımızın, sosyal yaşam hizmetlerine kolay şekilde ulaşabilme taleplerini aile yaşam merkezi projemizle karşılıyoruz. İnsanı merkeze alan bu projemizi ilk olarak Gazi ve Duacı mahallelerimize kazandırdık. Gazi'den sonra Duacı Aile Yaşam Merkezi'nin de yapımını tamamladık. İç tefrişatı düzenlemesinden sonra merkezi hizmete açacağız. Merkezde, kadınlarımız için meslek ve sanat kursları, çocuklarımıza yönelik destek eğitim kursları açacağız. Bölge sakinlerinin belediye ile ilgili ödemelerini yapabileceği veznenin olacağı merkezde, bilişim sınıfı ile kütüphane hizmeti de olacak. Emekli kahvesinin olacağı merkezde aile hekimine tahsis edilecek odalar da bulunuyor. Aile yaşam merkezinin çok amaçlı salonunda belediyemiz, kültür, sanat ve sosyal etkinlerini; bölge sakinleri ise mevlit, düğün, asker uğurlama gibi faaliyetlerini yapabilecek. Belediyenin sosyal, kültür, sanat ve eğitim alanındaki hizmetlerinin tek noktada toplanacağı aile yaşam merkezi Duacı Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.


Duacı Aile Yaşam Merkezi'nde hangi hizmetler var?


Duacı Ali Yaşam Merkezi, 1.863 metrekare alan üzerine inşa edildi. Tesiste binanın kullanım alanı ise 530 metrekare. Merkezde etkinliklerin yapılabileceği 190 m2 büyüklüğünde çok amaçlı salon, gelin odası, mutfak hazırlık bölümü yer alıyor. Aile Sağlık Merkezi'nde 3 adet aile hekimi, laboratuar, pansuman ve enjeksiyon odalarının yanı sıra 2 adet derslik yer alıyor. Belediye hizmet birimi ile belediye tahsilat veznesi de yaşam merkezinde mahalle sakinlerine hizmet verecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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