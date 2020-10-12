Başkan Kocaman engellileri misafir etti
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Başkan Kocaman engellileri misafir etti

12.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:04
Başkan Kocaman engellileri misafir etti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatı ile Derbent Meleksuyu mevkiinde yapımı tamamlanan Kartepe Kahvaltı Evi'nin ilk misafirleri Kartepeli engelliler oldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatı ile Derbent Meleksuyu mevkiinde yapımı tamamlanan Kartepe Kahvaltı Evi'nin ilk misafirleri Kartepeli engelliler oldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatı ile Derbent Meleksuyu mevkiinde hizmete hazır hale getirilen Kartepe Kahvaltı Evi'nin ilk konukları engelliler oldu. Başkan Kocaman, Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından bakımları yapılan engellileri misafir ederek çok güzel bir gün geçirmelerini sağladı. Başkan Kocaman, Kartepe Kahvaltı Evi halka açılmadan önce ilçenin farklı mahallelerinde yaşayan 32 engelli hemşerisi ile bir araya geldi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 32 özel vatandaş evlerinden alınarak Kartepe Kahvaltı Evine getirildi. Başkan Kocaman, misafir ettiği programda engellilere kışlık kıyafetlerini de takdim etti. Eğlenceli bir gün geçiren Kartepeli engelliler, gün sonunda da pasta kesip doğum günü kutladılar. Kışlık giysi yardımlarını yapılan özel bireyler, belediye ekipleri tarafından evlerine bırakıldı. Sevdiklerinin mutluluğuna şahit olan engelli aileleri ise etkinlik için Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a teşekkür ettiler.

Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "Engelli hemşerilerimiz bizlere emanettir. Onların gözlerinde ki küçük bir tebessüm bizlere mutluluk vermektedir. Yapımını tamamladığımız Kartepe Kahvaltı Evi'nde ilk olarak engellilerimizi misafir ettik. Gönüllerince güzel bir gün geçirmelerini sağladık. Onlarla vakit geçirmekten mutluluk duydum. Onları daha iyi anlamak, hayatlarını kolaylaştırmak için, dünyaya onların gözünden bakmayı da bilmemiz lazım" dedi.

Kartepe Kahvaltı Evi iki katlı 240 metrekare kapalı alanda hizmet verirken, bin metrekare açık alanı olan mesire alanı Sapanca Gölü manzarası ile dikkat çekiyor. Tarihi Hikmetiye Camii'ne yakın olan tesisin ayrıca Derbent Kartepe yoluna 200 metre mesafesi bulunuyor. Kahvaltı ve mesire alanında mutfak, bay bayan mescit, bay, bayan ve engelli tuvaletleri bulunurken, tesise gelecek olan misafirler için 50 araçlık otopark yer alacak. - KOCAELİ

Başkan Kocaman engellileri misafir etti
Başkan Kocaman engellileri misafir etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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