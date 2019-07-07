Başkan Böcek'in acı günü

Başkan Böcek'in acı günü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ablası Sevim Demirkıran toprağa verildi.

Başkan Böcek'in acı günü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ablası Sevim Demirkıran toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Demirkıran için öğle vakti Muratpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ailesinin yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da katıldı.
Demirkıran'ın cenazesi, Kemerağzı Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA
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